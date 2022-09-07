«Известия»: в России изменятся требования для продажи пива

«Известия»: в России могут начать маркировать пиво с марта 2023 года

08 сентября 2022 в 05:21 Размер текста - 17 +

Обязательную маркировку пива в РФ могут ввести 1 марта 2023 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России могут начать маркировать пиво и пивную продукцию с 1 марта 2023 года. Об этом говорится в поручениях правительственной комиссии по профилактике правонарушений, которой руководит глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Правительственная комиссия по профилактике правонарушений предложила начать маркировать пиво и пивную продукцию с 1 марта 2023 года, говорится в документе, подписанном Владимиром Колокольцевым, сообщают «Известия». Вопрос введения этой меры должны проработать в Минпромторге РФ и Росалкогольрегулировании до 25 января 2023 года. «Изготовление и реализация алкогольной и спиртосодержащей продукции ненадлежащего качества представляет опасность для жизни и здоровья людей, влечет рост смертности населения, повышает риск увеличения количества совершаемых правонарушений», — говорится в документе. Отмечается, что на рынке до сих пор существует теневой сегмент, несмотря на принимаемые меры по его регулированию. Ранее в Минпромторге заявляли, что маркировка пива в кегах стартует с 1 апреля 2023 года, передает RT. Директор департамента цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Екатерина Приезжева сообщала, что в РФ начнут маркировать воду для детей и детское питание с 1 марта 2023 года, пишет NEWS.ru .

В России могут начать маркировать пиво и пивную продукцию с 1 марта 2023 года. Об этом говорится в поручениях правительственной комиссии по профилактике правонарушений, которой руководит глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Правительственная комиссия по профилактике правонарушений предложила начать маркировать пиво и пивную продукцию с 1 марта 2023 года, говорится в документе, подписанном Владимиром Колокольцевым, сообщают «Известия». Вопрос введения этой меры должны проработать в Минпромторге РФ и Росалкогольрегулировании до 25 января 2023 года. «Изготовление и реализация алкогольной и спиртосодержащей продукции ненадлежащего качества представляет опасность для жизни и здоровья людей, влечет рост смертности населения, повышает риск увеличения количества совершаемых правонарушений», — говорится в документе. Отмечается, что на рынке до сих пор существует теневой сегмент, несмотря на принимаемые меры по его регулированию. Ранее в Минпромторге заявляли, что маркировка пива в кегах стартует с 1 апреля 2023 года, передает RT. Директор департамента цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Екатерина Приезжева сообщала, что в РФ начнут маркировать воду для детей и детское питание с 1 марта 2023 года, пишет NEWS.ru.