Как сделать зимние развлечения полезными для ребенка

Педагог Васина: лепка куличей и фигур из снега развивает общую моторику ребенка

По словам Васиной, катание на санках помогает развивать пространственное мышление у ребенка Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В зимнее время развлечения для ребенка могут быть полезными не только для его здоровья, но и для общего развития. Например, лепка куличей развивает моторику, а игра в снежки — стратегическое мышление. Об этом сообщила педагог и руководитель программного отдела департамента детских лагерей SportZania Полина Васина.

Во время прогулки на улице вместо снеговика можно предложить ребенку слепить куличи или какие-либо фигуры. «Это развлечение способствует не только развитию мелкой и общей моторики, но также насмотренности и работе в команде», — передает «Ридус» слова Васиной. Она добавила, что посещение городских зимних забав поможет развить ребенку новый интерес и познакомит его с традициями разных народов.

В свою очередь, игра в снежки развивает стратегическое мышление, мелкую моторику и скорость реакции. Также можно сделать снежного ангела и раскрасить его разведенной гуашью, добавила педагог. По ее словам, это занятие хорошо развивает креативность. Кроме того, катание на коньках улучшит координацию ребенка, а катание на санках и лыжах — пространственное мышление.

Помимо прочего, родители могут сделать с детьми кормушку и насыпать в нее птичий корм. Как заявила Васина, это наладит контакт ребенка с природой. Стоит также рассказать детям о том, как важна роль человека в природе.