Как сделать зимние развлечения полезными для ребенка

Педагог Васина: лепка куличей и фигур из снега развивает общую моторику ребенка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг День защитника отечества. Пермь, тюбинг, ватрушка, зимняя прогулка, катание с горки, ребенок в парке
По словам Васиной, катание на санках помогает развивать пространственное мышление у ребенка Фото:

В зимнее время развлечения для ребенка могут быть полезными не только для его здоровья, но и для общего развития. Например, лепка куличей развивает моторику, а игра в снежки — стратегическое мышление. Об этом сообщила педагог и руководитель программного отдела департамента детских лагерей SportZania Полина Васина.

Во время прогулки на улице вместо снеговика можно предложить ребенку слепить куличи или какие-либо фигуры. «Это развлечение способствует не только развитию мелкой и общей моторики, но также насмотренности и работе в команде», — передает «Ридус» слова Васиной. Она добавила, что посещение городских зимних забав поможет развить ребенку новый интерес и познакомит его с традициями разных народов.

В свою очередь, игра в снежки развивает стратегическое мышление, мелкую моторику и скорость реакции. Также можно сделать снежного ангела и раскрасить его разведенной гуашью, добавила педагог. По ее словам, это занятие хорошо развивает креативность. Кроме того, катание на коньках улучшит координацию ребенка, а катание на санках и лыжах — пространственное мышление.

Помимо прочего, родители могут сделать с детьми кормушку и насыпать в нее птичий корм. Как заявила Васина, это наладит контакт ребенка с природой. Стоит также рассказать детям о том, как важна роль человека в природе.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В зимнее время развлечения для ребенка могут быть полезными не только для его здоровья, но и для общего развития. Например, лепка куличей развивает моторику, а игра в снежки — стратегическое мышление. Об этом сообщила педагог и руководитель программного отдела департамента детских лагерей SportZania Полина Васина. Во время прогулки на улице вместо снеговика можно предложить ребенку слепить куличи или какие-либо фигуры. «Это развлечение способствует не только развитию мелкой и общей моторики, но также насмотренности и работе в команде», — передает «Ридус» слова Васиной. Она добавила, что посещение городских зимних забав поможет развить ребенку новый интерес и познакомит его с традициями разных народов. В свою очередь, игра в снежки развивает стратегическое мышление, мелкую моторику и скорость реакции. Также можно сделать снежного ангела и раскрасить его разведенной гуашью, добавила педагог. По ее словам, это занятие хорошо развивает креативность. Кроме того, катание на коньках улучшит координацию ребенка, а катание на санках и лыжах — пространственное мышление. Помимо прочего, родители могут сделать с детьми кормушку и насыпать в нее птичий корм. Как заявила Васина, это наладит контакт ребенка с природой. Стоит также рассказать детям о том, как важна роль человека в природе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...