Хинштейн разозлился на подрядчика, пообещав ему еду вместо зарплаты

В правоохранительные органы направлено обращение, заявил Хинштейн
В правоохранительные органы направлено обращение, заявил Хинштейн

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что подрядчик Роман Сергеев, опаздывающий с ремонтом в районной школе, будет работать бесплатно, за еду для ускорения работы. С таким заявлением выступил Хинштейн в ходе заседания правительства Курской области.

«Роман Геннадьевич [Сергеев], вы не просто с огнём играете, я вам ответственно говорю, для вас лично всё это закончится очень плохо. Вы будете работать бесплатно, за еду», — заявил Хинштейн. Его слова приводит РИА Новости.

Также отмечается, что из-за отставания от графика работ школа может не быть введена в эксплуатацию в текущем году. Помимо этого, врио губернатора добавил, что в правоохранительные органы направлено обращение, связанное с корпорацией развития Курской области и подрядной организацией «Спецрегионгарант».

Александр Хинштейн возглавил Курскую область в декабре 2024 года по назначению президента РФ. В сентябре 2025 года был избран губернатором, набрав почти 87% голосов.

