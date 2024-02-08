Совбез РФ: Швеция скрывает истинных заказчиков теракта на «Северных потоках»

08 февраля 2024 в 16:25 Размер текста - 17 +

Швеция отказалась продолжать расследование подрыва «Северных потоков» 7 февраля, теперь им занимается Германия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» То, что Швеция отстранилась от расследования подрыва «Северных потоков», означает, что страна пытается скрыть заказчиков и реальных исполнителей теракта. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков. «Самоустранение Швеции от расследования по делу о „Северных потоках“ вполне ожидаемо. Ведь главная их цель с самого начала так называемого расследования была и остается сокрытие реальных обстоятельств и фактов произошедшего, чтобы не были установлены истинные заказчики и исполнители», — высказался Юрий Коков, его слова приводит РИА Новости. Новость по теме Кто взорвал «Северные потоки»: основные версии. Карта Коков отметил, что страны Запада и дальше будут блокировать расследование. По его словам, это делается, чтобы скрыть правду от международного сообщества. Поэтому никакой объективности от западного расследования не стоит ждать, уверен Коков. Швеция отказалась расследовать теракт 7 февраля. Была названа причина — Стокгольм не смог установить подозреваемых. Теперь этим делом занимается Германия. Подрыв газопроводов произошел в сентябре 2022 года. До сих идет расследование того, кто мог быть причастен к теракту. По мнению ЦРУ и Белого дома, за ним стоит Украина. Однако глава страны Владимир Зеленский отрицает это. Какие основные версии ранее выдвигались — в материале URA.RU. При этом другие государства отказывают России в совместном расследовании, передает РАПСИ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

То, что Швеция отстранилась от расследования подрыва «Северных потоков», означает, что страна пытается скрыть заказчиков и реальных исполнителей теракта. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков. «Самоустранение Швеции от расследования по делу о „Северных потоках“ вполне ожидаемо. Ведь главная их цель с самого начала так называемого расследования была и остается сокрытие реальных обстоятельств и фактов произошедшего, чтобы не были установлены истинные заказчики и исполнители», — высказался Юрий Коков, его слова приводит РИА Новости. Коков отметил, что страны Запада и дальше будут блокировать расследование. По его словам, это делается, чтобы скрыть правду от международного сообщества. Поэтому никакой объективности от западного расследования не стоит ждать, уверен Коков. Швеция отказалась расследовать теракт 7 февраля. Была названа причина — Стокгольм не смог установить подозреваемых. Теперь этим делом занимается Германия. Подрыв газопроводов произошел в сентябре 2022 года. До сих идет расследование того, кто мог быть причастен к теракту. По мнению ЦРУ и Белого дома, за ним стоит Украина. Однако глава страны Владимир Зеленский отрицает это. Какие основные версии ранее выдвигались — в материале URA.RU. При этом другие государства отказывают России в совместном расследовании, передает РАПСИ.