Совбез РФ: Швеция скрывает истинных заказчиков теракта на «Северных потоках»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, роспись, северный поток, дубровский борис
Швеция отказалась продолжать расследование подрыва «Северных потоков» 7 февраля, теперь им занимается Германия Фото:
новость из сюжета
Повреждения «Северных потоков»

То, что Швеция отстранилась от расследования подрыва «Северных потоков», означает, что страна пытается скрыть заказчиков и реальных исполнителей теракта. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.

«Самоустранение Швеции от расследования по делу о „Северных потоках“ вполне ожидаемо. Ведь главная их цель с самого начала так называемого расследования была и остается сокрытие реальных обстоятельств и фактов произошедшего, чтобы не были установлены истинные заказчики и исполнители», — высказался Юрий Коков, его слова приводит РИА Новости.

Новость по теме
Кто взорвал «Северные потоки»: основные версии. Карта

Коков отметил, что страны Запада и дальше будут блокировать расследование. По его словам, это делается, чтобы скрыть правду от международного сообщества. Поэтому никакой объективности от западного расследования не стоит ждать, уверен Коков.

Швеция отказалась расследовать теракт 7 февраля. Была названа причина — Стокгольм не смог установить подозреваемых. Теперь этим делом занимается Германия.

Подрыв газопроводов произошел в сентябре 2022 года. До сих идет расследование того, кто мог быть причастен к теракту. По мнению ЦРУ и Белого дома, за ним стоит Украина. Однако глава страны Владимир Зеленский отрицает это.

Какие основные версии ранее выдвигались — в материале URA.RU. При этом другие государства отказывают России в совместном расследовании, передает РАПСИ.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
То, что Швеция отстранилась от расследования подрыва «Северных потоков», означает, что страна пытается скрыть заказчиков и реальных исполнителей теракта. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков. «Самоустранение Швеции от расследования по делу о „Северных потоках“ вполне ожидаемо. Ведь главная их цель с самого начала так называемого расследования была и остается сокрытие реальных обстоятельств и фактов произошедшего, чтобы не были установлены истинные заказчики и исполнители», — высказался Юрий Коков, его слова приводит РИА Новости. Коков отметил, что страны Запада и дальше будут блокировать расследование. По его словам, это делается, чтобы скрыть правду от международного сообщества. Поэтому никакой объективности от западного расследования не стоит ждать, уверен Коков. Швеция отказалась расследовать теракт 7 февраля. Была названа причина — Стокгольм не смог установить подозреваемых. Теперь этим делом занимается Германия. Подрыв газопроводов произошел в сентябре 2022 года. До сих идет расследование того, кто мог быть причастен к теракту. По мнению ЦРУ и Белого дома, за ним стоит Украина. Однако глава страны Владимир Зеленский отрицает это. Какие основные версии ранее выдвигались — в материале URA.RU. При этом другие государства отказывают России в совместном расследовании, передает РАПСИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...