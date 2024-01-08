В США нашли нового подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

WSJ: в Польше скрывали данные о теракте на «Северных потоках»

08 января 2024 в 16:38 Размер текста - 17 +

Северные потоки были подорваны в сентябре 2022 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Польские чиновники скрывали свою причастность к подрыву «Северных потоков». Они утаивали ключевые доказательства, сообщает американская газета The Wall Street Journal. «Европейские следователи уже давно полагают, что атака была совершена с территории Украины через Польшу. Но они говорят, что из-за неспособности Варшавы полностью сотрудничать сложно установить, произошло ли нападение с ведома бывшего польского правительства или без него», — говорится в материале . Отмечается, что польские чиновники не спешили предоставлять расследованию ключевые доказательства по диверсии. При этом, прямых фактов, которые бы указывали на причастность правительства Польши нет. Однако следователи говорят, что препятствие расследования со стороны польских властей может говорить о многом. Еще летом 2023 года стала обсуждаться версия причастности Польши к теракту на «Северных потоках». Немецкие следователи полагали, что на территории страны была организована оперативная база для планирования подрыва. Ранее URA.RU рассказывало о ходе расследования подрыва «Северных потоков», к которому не допускают Россию. Основной виновник — Украина.

Польские чиновники скрывали свою причастность к подрыву «Северных потоков». Они утаивали ключевые доказательства, сообщает американская газета The Wall Street Journal. «Европейские следователи уже давно полагают, что атака была совершена с территории Украины через Польшу. Но они говорят, что из-за неспособности Варшавы полностью сотрудничать сложно установить, произошло ли нападение с ведома бывшего польского правительства или без него», — говорится в материале. Отмечается, что польские чиновники не спешили предоставлять расследованию ключевые доказательства по диверсии. При этом, прямых фактов, которые бы указывали на причастность правительства Польши нет. Однако следователи говорят, что препятствие расследования со стороны польских властей может говорить о многом. Еще летом 2023 года стала обсуждаться версия причастности Польши к теракту на «Северных потоках». Немецкие следователи полагали, что на территории страны была организована оперативная база для планирования подрыва. Ранее URA.RU рассказывало о ходе расследования подрыва «Северных потоков», к которому не допускают Россию. Основной виновник — Украина.