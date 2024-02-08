Fesco решила ситуацию с контейнеровозом Moskva в Китае

08 февраля 2024 в 20:42 Размер текста - 17 +

Контейнеровоз уже заправлен и движется по маршруту Фото: Анна Майорова © URA.RU Контейнеровоз Moskva, которому не дали провести бункеровку (заправка судна топливом и моторными маслами — прим. ред.) в порту Китая, заправлен и направляется по маршруту КНР — Санкт-Петербург. Затруднения были временными. Об этом говорится в сообщении компании Fesco. «В настоящее время контейнеровоз Moskva заправлен и движется по маршруту. Затруднения с бункеровкой носили временный технический характер», — говорится в сообщении компании. Отмечается, что сейчас специалисты Fesco уладили этот вопрос. Судно продолжает работу на маршруте между КНР и Санкт-Петербургом. Также в компании заявили, что всегда находятся на связи с партнерами из Китая и профильными ведомствами России для оперативного решения вопросов. Ранее контейнеровозу не дали совершить бункеровку в китайском порту, там его планировали дозаправить топливом. Председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов уверен, что подобные затруднения являются единичным случаем. По его предположению, отказ в бункеровке связано с наступающим китайским Новым годом.

Контейнеровоз Moskva, которому не дали провести бункеровку (заправка судна топливом и моторными маслами — прим. ред.) в порту Китая, заправлен и направляется по маршруту КНР — Санкт-Петербург. Затруднения были временными. Об этом говорится в сообщении компании Fesco. «В настоящее время контейнеровоз Moskva заправлен и движется по маршруту. Затруднения с бункеровкой носили временный технический характер», — говорится в сообщении компании. Отмечается, что сейчас специалисты Fesco уладили этот вопрос. Судно продолжает работу на маршруте между КНР и Санкт-Петербургом. Также в компании заявили, что всегда находятся на связи с партнерами из Китая и профильными ведомствами России для оперативного решения вопросов. Ранее контейнеровозу не дали совершить бункеровку в китайском порту, там его планировали дозаправить топливом. Председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов уверен, что подобные затруднения являются единичным случаем. По его предположению, отказ в бункеровке связано с наступающим китайским Новым годом.