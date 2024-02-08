Fesco решила ситуацию с контейнеровозом Moskva в Китае

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Контейнеровоз уже заправлен и движется по маршруту Фото:

Контейнеровоз Moskva, которому не дали провести бункеровку (заправка судна топливом и моторными маслами — прим. ред.) в порту Китая, заправлен и направляется по маршруту КНР — Санкт-Петербург. Затруднения были временными. Об этом говорится в сообщении компании Fesco.

«В настоящее время контейнеровоз Moskva заправлен и движется по маршруту. Затруднения с бункеровкой носили временный технический характер», — говорится в сообщении компании. Отмечается, что сейчас специалисты Fesco уладили этот вопрос. Судно продолжает работу на маршруте между КНР и Санкт-Петербургом. Также в компании заявили, что всегда находятся на связи с партнерами из Китая и профильными ведомствами России для оперативного решения вопросов.

Ранее контейнеровозу не дали совершить бункеровку в китайском порту, там его планировали дозаправить топливом. Председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов уверен, что подобные затруднения являются единичным случаем. По его предположению, отказ в бункеровке связано с наступающим китайским Новым годом.

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Контейнеровоз Moskva, которому не дали провести бункеровку (заправка судна топливом и моторными маслами — прим. ред.) в порту Китая, заправлен и направляется по маршруту КНР — Санкт-Петербург. Затруднения были временными. Об этом говорится в сообщении компании Fesco. «В настоящее время контейнеровоз Moskva заправлен и движется по маршруту. Затруднения с бункеровкой носили временный технический характер», — говорится в сообщении компании. Отмечается, что сейчас специалисты Fesco уладили этот вопрос. Судно продолжает работу на маршруте между КНР и Санкт-Петербургом. Также в компании заявили, что всегда находятся на связи с партнерами из Китая и профильными ведомствами России для оперативного решения вопросов. Ранее контейнеровозу не дали совершить бункеровку в китайском порту, там его планировали дозаправить топливом. Председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов уверен, что подобные затруднения являются единичным случаем. По его предположению, отказ в бункеровке связано с наступающим китайским Новым годом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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