Житель Тверской области зверски убил собаку

Местный житель Тверской области избил собаку и выколол ей глаза из-за того, что животное схватило его за руку. В отношении мужчины возбудили дело, в ближайшее время суд вынесет решение. Об этом сообщили в прокуратуре региона
«Прокуратурой Андреапольского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными)», — сообщила прокуратура в telegram-канале.
Суд установил, что собака укусила мужчину во время игры. Обвиняемый несколько раз ударил собаку ногами в область головы, и нанес удары в глаза. Вскоре собака умерла.
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