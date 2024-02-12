Житель Тверской области зверски убил собаку

12 февраля 2024 в 23:07 Размер текста - 17 +

Собака умерла вскоре после избиения Фото: Денис Моргунов © URA.RU Местный житель Тверской области избил собаку и выколол ей глаза из-за того, что животное схватило его за руку. В отношении мужчины возбудили дело, в ближайшее время суд вынесет решение. Об этом сообщили в прокуратуре региона «Прокуратурой Андреапольского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными)», — сообщила прокуратура в telegram-канале. Суд установил, что собака укусила мужчину во время игры. Обвиняемый несколько раз ударил собаку ногами в область головы, и нанес удары в глаза. Вскоре собака умерла.

Местный житель Тверской области избил собаку и выколол ей глаза из-за того, что животное схватило его за руку. В отношении мужчины возбудили дело, в ближайшее время суд вынесет решение. Об этом сообщили в прокуратуре региона «Прокуратурой Андреапольского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными)», — сообщила прокуратура в telegram-канале. Суд установил, что собака укусила мужчину во время игры. Обвиняемый несколько раз ударил собаку ногами в область головы, и нанес удары в глаза. Вскоре собака умерла.