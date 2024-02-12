12 февраля 2024

Житель Тверской области зверски убил собаку

© Служба новостей «URA.RU»
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Собака умерла вскоре после избиения Фото:

Местный житель Тверской области избил собаку и выколол ей глаза из-за того, что животное схватило его за руку. В отношении мужчины возбудили дело, в ближайшее время суд вынесет решение. Об этом сообщили в прокуратуре региона

«Прокуратурой Андреапольского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными)», — сообщила прокуратура в telegram-канале.

Суд установил, что собака укусила мужчину во время игры. Обвиняемый несколько раз ударил собаку ногами в область головы, и нанес удары в глаза. Вскоре собака умерла.

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Местный житель Тверской области избил собаку и выколол ей глаза из-за того, что животное схватило его за руку. В отношении мужчины возбудили дело, в ближайшее время суд вынесет решение. Об этом сообщили в прокуратуре региона «Прокуратурой Андреапольского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными)», — сообщила прокуратура в telegram-канале. Суд установил, что собака укусила мужчину во время игры. Обвиняемый несколько раз ударил собаку ногами в область головы, и нанес удары в глаза. Вскоре собака умерла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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