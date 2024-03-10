Общество Транспорт В России допустили отключение части дорожных камер 11 марта 2024 в 04:25 Размер текста - 17 + С помощью камер в прошлом году вынесено более 220 млн административных штрафов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Регионы РФ не готовы к новым правилам установки комплексов фотовидеофиксации дорожных камер. Муниципалитеты опасаются, что после 1 сентября часть уже работающих дорожных камер придется отключить, заявила замдиректора ГКУ «Тулаавтодор» Анна Седова. «Часть передвижных камер <…> не соответствуют требованиям ГОСТа: они не формируют коллаж из фотографий машины. До 1 сентября это не является нарушением, поскольку сейчас стандарт является рекомендательным, но затем камеры придется убрать или отключить», — заявила Седова, слова которой приводит « Коммерсант ». Ранее специалисты Минтранса презентовали третью версию проекта правил. Документ переводит в разряд обязательных существующие рекомендательные требования к техническим параметрам комплексов фотовидеофиксации. По данным ГИБДД, на конец прошлого года на дорогах страны работало 25,2 тысячи стационарных, 3,1 тысячи передвижных и порядка 900 мобильных камер, напоминает «Коммерсант». В январе появилась информация, что в РФ будут производить камеры для фиксации средней скорости на дорогах при условии введения необходимой законодательной базы. Разработчики отмечали, что такой контроль снизит аварийность и станет «эффективным инструментом для достижения нулевой смертности» на трассах. Регионы РФ не готовы к новым правилам установки комплексов фотовидеофиксации дорожных камер. Муниципалитеты опасаются, что после 1 сентября часть уже работающих дорожных камер придется отключить, заявила замдиректора ГКУ «Тулаавтодор» Анна Седова. «Часть передвижных камер <…> не соответствуют требованиям ГОСТа: они не формируют коллаж из фотографий машины. До 1 сентября это не является нарушением, поскольку сейчас стандарт является рекомендательным, но затем камеры придется убрать или отключить», — заявила Седова, слова которой приводит «Коммерсант». Ранее специалисты Минтранса презентовали третью версию проекта правил. Документ переводит в разряд обязательных существующие рекомендательные требования к техническим параметрам комплексов фотовидеофиксации. По данным ГИБДД, на конец прошлого года на дорогах страны работало 25,2 тысячи стационарных, 3,1 тысячи передвижных и порядка 900 мобильных камер, напоминает «Коммерсант». В январе появилась информация, что в РФ будут производить камеры для фиксации средней скорости на дорогах при условии введения необходимой законодательной базы. Разработчики отмечали, что такой контроль снизит аварийность и станет «эффективным инструментом для достижения нулевой смертности» на трассах. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям