10 марта 2024

В России допустили отключение части дорожных камер

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Челябинск, камеры гибдд, видеокамеры, камеры видеонаблюдения, дорожные штрафы, фиксация нарушений
С помощью камер в прошлом году вынесено более 220 млн административных штрафов Фото:

Регионы РФ не готовы к новым правилам установки комплексов фотовидеофиксации дорожных камер. Муниципалитеты опасаются, что после 1 сентября часть уже работающих дорожных камер придется отключить, заявила замдиректора ГКУ «Тулаавтодор» Анна Седова.

«Часть передвижных камер <…> не соответствуют требованиям ГОСТа: они не формируют коллаж из фотографий машины. До 1 сентября это не является нарушением, поскольку сейчас стандарт является рекомендательным, но затем камеры придется убрать или отключить», — заявила Седова, слова которой приводит «Коммерсант».

Ранее специалисты Минтранса презентовали третью версию проекта правил. Документ переводит в разряд обязательных существующие рекомендательные требования к техническим параметрам комплексов фотовидеофиксации. По данным ГИБДД, на конец прошлого года на дорогах страны работало 25,2 тысячи стационарных, 3,1 тысячи передвижных и порядка 900 мобильных камер, напоминает «Коммерсант».

В январе появилась информация, что в РФ будут производить камеры для фиксации средней скорости на дорогах при условии введения необходимой законодательной базы. Разработчики отмечали, что такой контроль снизит аварийность и станет «эффективным инструментом для достижения нулевой смертности» на трассах.

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Регионы РФ не готовы к новым правилам установки комплексов фотовидеофиксации дорожных камер. Муниципалитеты опасаются, что после 1 сентября часть уже работающих дорожных камер придется отключить, заявила замдиректора ГКУ «Тулаавтодор» Анна Седова. «Часть передвижных камер <…> не соответствуют требованиям ГОСТа: они не формируют коллаж из фотографий машины. До 1 сентября это не является нарушением, поскольку сейчас стандарт является рекомендательным, но затем камеры придется убрать или отключить», — заявила Седова, слова которой приводит «Коммерсант». Ранее специалисты Минтранса презентовали третью версию проекта правил. Документ переводит в разряд обязательных существующие рекомендательные требования к техническим параметрам комплексов фотовидеофиксации. По данным ГИБДД, на конец прошлого года на дорогах страны работало 25,2 тысячи стационарных, 3,1 тысячи передвижных и порядка 900 мобильных камер, напоминает «Коммерсант». В январе появилась информация, что в РФ будут производить камеры для фиксации средней скорости на дорогах при условии введения необходимой законодательной базы. Разработчики отмечали, что такой контроль снизит аварийность и станет «эффективным инструментом для достижения нулевой смертности» на трассах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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