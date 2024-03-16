В МИД назвали страну, в которой не удалось открыть избирательные участки

Чрезвычайная обстановка в Палестине не позволила открыть в этой стране избирательный участок на выборах президента России. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Это Палестина. Не удалось из-за чрезвычайной обстановки», — передает слова Захаровой «Газета.ру». Она добавила, что количество участков для голосования за рубежом было сокращено в связи с уменьшением российских загранучреждений в странах Запада.
Несмотря на риски, голосование прошло досрочно, а также было организовано выездное голосование. Общее количество стран, где проходят выборы россиян за рубежом, осталось практически неизменным, за исключением одной страны, заключила Захарова.
С 15 по 17 марта проходят президентские выборы в России. Всего на выборах участвуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ, а также самовыдвиженец Владимир Путин.
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