В МИД назвали страну, в которой не удалось открыть избирательные участки

Захарова: в Палестине не удалось открыть избирательные участки
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Количество стран где проводится голосование осталось практически неизменным, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Чрезвычайная обстановка в Палестине не позволила открыть в этой стране избирательный участок на выборах президента России. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это Палестина. Не удалось из-за чрезвычайной обстановки», — передает слова Захаровой «Газета.ру». Она добавила, что количество участков для голосования за рубежом было сокращено в связи с уменьшением российских загранучреждений в странах Запада.

Несмотря на риски, голосование прошло досрочно, а также было организовано выездное голосование. Общее количество стран, где проходят выборы россиян за рубежом, осталось практически неизменным, за исключением одной страны, заключила Захарова.

С 15 по 17 марта проходят президентские выборы в России. Всего на выборах участвуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ, а также самовыдвиженец Владимир Путин.

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Чрезвычайная обстановка в Палестине не позволила открыть в этой стране избирательный участок на выборах президента России. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Это Палестина. Не удалось из-за чрезвычайной обстановки», — передает слова Захаровой «Газета.ру». Она добавила, что количество участков для голосования за рубежом было сокращено в связи с уменьшением российских загранучреждений в странах Запада. Несмотря на риски, голосование прошло досрочно, а также было организовано выездное голосование. Общее количество стран, где проходят выборы россиян за рубежом, осталось практически неизменным, за исключением одной страны, заключила Захарова. С 15 по 17 марта проходят президентские выборы в России. Всего на выборах участвуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ, а также самовыдвиженец Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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