Бойцы ВС РФ спасли раненых, которым требовалась срочная эвакуация

07 апреля 2024 в 06:07 Размер текста - 17 +

У одного бойца были осколочные ранения в голову и область сердца Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные ВС РФ помогли раненным бойцам из соседнего подразделения, которым нужна была эвакуация. Их обнаружили у села Тоненькое, сообщили в telegram-канале «Архангел спецназ Z». «Всегда помогаем своим! Ночью на задаче у села Тоненькое в лесополосе обнаружили парней из соседнего подразделения, которым была нужна срочная эвакуация. Приняли решение разделиться: часть бойцов продолжили выполнять задачу, остальные — вытащили раненых», — написали в telegram-канале. Сообщалось, что у одного бойца были зафиксированы осколочные ранения в голову и область сердца. У второго же были перебиты ноги. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу Минобороны РФ. Ответ ожидается. Российские военные ранее оказали медицинскую помощь раненому бойцу ВСУ на Купянском направлении. Уточняется, что украинские солдаты оставили товарища в полевом госпитале во время отступления, передает RT. Кроме того, специалисты фонда «Защитники Отечества» эвакуировали из ДНР раненого бойца, который неделю пролежал в окопе. За это время он получил обморожение. Его доставили сначала в Ростов-на-Дону, а затем в Санкт-Петербург, где провели несколько операций. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военные ВС РФ помогли раненным бойцам из соседнего подразделения, которым нужна была эвакуация. Их обнаружили у села Тоненькое, сообщили в telegram-канале «Архангел спецназ Z». «Всегда помогаем своим! Ночью на задаче у села Тоненькое в лесополосе обнаружили парней из соседнего подразделения, которым была нужна срочная эвакуация. Приняли решение разделиться: часть бойцов продолжили выполнять задачу, остальные — вытащили раненых», — написали в telegram-канале. Сообщалось, что у одного бойца были зафиксированы осколочные ранения в голову и область сердца. У второго же были перебиты ноги. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу Минобороны РФ. Ответ ожидается. Российские военные ранее оказали медицинскую помощь раненому бойцу ВСУ на Купянском направлении. Уточняется, что украинские солдаты оставили товарища в полевом госпитале во время отступления, передает RT. Кроме того, специалисты фонда «Защитники Отечества» эвакуировали из ДНР раненого бойца, который неделю пролежал в окопе. За это время он получил обморожение. Его доставили сначала в Ростов-на-Дону, а затем в Санкт-Петербург, где провели несколько операций.