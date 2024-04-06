06 апреля 2024

Бойцы ВС РФ спасли раненых, которым требовалась срочная эвакуация

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У одного бойца были осколочные ранения в голову и область сердца Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военные ВС РФ помогли раненным бойцам из соседнего подразделения, которым нужна была эвакуация. Их обнаружили у села Тоненькое, сообщили в telegram-канале «Архангел спецназ Z».

«Всегда помогаем своим! Ночью на задаче у села Тоненькое в лесополосе обнаружили парней из соседнего подразделения, которым была нужна срочная эвакуация. Приняли решение разделиться: часть бойцов продолжили выполнять задачу, остальные — вытащили раненых», — написали в telegram-канале.

Сообщалось, что у одного бойца были зафиксированы осколочные ранения в голову и область сердца. У второго же были перебиты ноги.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Российские военные ранее оказали медицинскую помощь раненому бойцу ВСУ на Купянском направлении. Уточняется, что украинские солдаты оставили товарища в полевом госпитале во время отступления, передает RT. Кроме того, специалисты фонда «Защитники Отечества» эвакуировали из ДНР раненого бойца, который неделю пролежал в окопе. За это время он получил обморожение. Его доставили сначала в Ростов-на-Дону, а затем в Санкт-Петербург, где провели несколько операций.

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Военные ВС РФ помогли раненным бойцам из соседнего подразделения, которым нужна была эвакуация. Их обнаружили у села Тоненькое, сообщили в telegram-канале «Архангел спецназ Z». «Всегда помогаем своим! Ночью на задаче у села Тоненькое в лесополосе обнаружили парней из соседнего подразделения, которым была нужна срочная эвакуация. Приняли решение разделиться: часть бойцов продолжили выполнять задачу, остальные — вытащили раненых», — написали в telegram-канале. Сообщалось, что у одного бойца были зафиксированы осколочные ранения в голову и область сердца. У второго же были перебиты ноги. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу Минобороны РФ. Ответ ожидается. Российские военные ранее оказали медицинскую помощь раненому бойцу ВСУ на Купянском направлении. Уточняется, что украинские солдаты оставили товарища в полевом госпитале во время отступления, передает RT. Кроме того, специалисты фонда «Защитники Отечества» эвакуировали из ДНР раненого бойца, который неделю пролежал в окопе. За это время он получил обморожение. Его доставили сначала в Ростов-на-Дону, а затем в Санкт-Петербург, где провели несколько операций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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