ФСБ раскрыла способ финансирования ВСУ путем воровства у россиян

08 апреля 2024 в 12:09 Размер текста - 17 +

С помощью узла связи телефонные мошенники из Украины похитили у россиян семь миллиардов рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU ФСБ задержала причастных к делу об организации узла связи, который использовался телефонными мошенниками из Украины. С помощью него у россиян похищали деньги и отправляли их на нужды украинской армии. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности. «Раскрыты причастные к организации узла связи, которым пользовались украинские телефонные мошенники», — передает РИА Новости информацию из ФСБ. Отмечается, что задержанные причастны к хищению свыше семи миллиардов рублей, которые шли на нужды украинской армии. В частности, арестованы пять участников махинаций. Им предъявлено обвинение по делу о мошенничестве. Ранее сообщалось, что с 2015 года в России выросло число жертв телефонных мошенников. По информации юридической службы «Единый Центр Защиты», у россиян было украдено свыше 652 млн рублей. В2024 году появились новые схемы обмана граждан: уголовные дела и уличение в госизмене. Мошенники звонят жертве, представляясь сотрудниками ФСБ, и обвиняют ее в том, что с ее счетов были отправлены деньги на Украину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ФСБ задержала причастных к делу об организации узла связи, который использовался телефонными мошенниками из Украины. С помощью него у россиян похищали деньги и отправляли их на нужды украинской армии. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности. «Раскрыты причастные к организации узла связи, которым пользовались украинские телефонные мошенники», — передает РИА Новости информацию из ФСБ. Отмечается, что задержанные причастны к хищению свыше семи миллиардов рублей, которые шли на нужды украинской армии. В частности, арестованы пять участников махинаций. Им предъявлено обвинение по делу о мошенничестве. Ранее сообщалось, что с 2015 года в России выросло число жертв телефонных мошенников. По информации юридической службы «Единый Центр Защиты», у россиян было украдено свыше 652 млн рублей. В2024 году появились новые схемы обмана граждан: уголовные дела и уличение в госизмене. Мошенники звонят жертве, представляясь сотрудниками ФСБ, и обвиняют ее в том, что с ее счетов были отправлены деньги на Украину.