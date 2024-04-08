ФСБ раскрыла способ финансирования ВСУ путем воровства у россиян

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С помощью узла связи телефонные мошенники из Украины похитили у россиян семь миллиардов рублей Фото:

ФСБ задержала причастных к делу об организации узла связи, который использовался телефонными мошенниками из Украины. С помощью него у россиян похищали деньги и отправляли их на нужды украинской армии. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности.

«Раскрыты причастные к организации узла связи, которым пользовались украинские телефонные мошенники», — передает РИА Новости информацию из ФСБ. Отмечается, что задержанные причастны к хищению свыше семи миллиардов рублей, которые шли на нужды украинской армии.

В частности, арестованы пять участников махинаций. Им предъявлено обвинение по делу о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что с 2015 года в России выросло число жертв телефонных мошенников. По информации юридической службы «Единый Центр Защиты», у россиян было украдено свыше 652 млн рублей. В2024 году появились новые схемы обмана граждан: уголовные дела и уличение в госизмене. Мошенники звонят жертве, представляясь сотрудниками ФСБ, и обвиняют ее в том, что с ее счетов были отправлены деньги на Украину.

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ФСБ задержала причастных к делу об организации узла связи, который использовался телефонными мошенниками из Украины. С помощью него у россиян похищали деньги и отправляли их на нужды украинской армии. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности. «Раскрыты причастные к организации узла связи, которым пользовались украинские телефонные мошенники», — передает РИА Новости информацию из ФСБ. Отмечается, что задержанные причастны к хищению свыше семи миллиардов рублей, которые шли на нужды украинской армии. В частности, арестованы пять участников махинаций. Им предъявлено обвинение по делу о мошенничестве. Ранее сообщалось, что с 2015 года в России выросло число жертв телефонных мошенников. По информации юридической службы «Единый Центр Защиты», у россиян было украдено свыше 652 млн рублей. В2024 году появились новые схемы обмана граждан: уголовные дела и уличение в госизмене. Мошенники звонят жертве, представляясь сотрудниками ФСБ, и обвиняют ее в том, что с ее счетов были отправлены деньги на Украину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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