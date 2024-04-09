Россиянина наказали за попытку поджога военного аэродрома в Липецке

10 апреля 2024 в 06:44 Размер текста - 17 +

19-летний житель Липецкой области осужден на девять лет заключения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд приговорил 19-летнего жителя Липецкой области к девяти годам колонии. Его признали виновным в покушении на госизмену, попытке поджога взлетной полосы аэродрома и попытке примкнуть к запрещенной в РФ террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «На выездном заседании в Липецке судья 2-го Западного окружного военного суда признал Всеволода Куликова виновным в покушении на госизмену, покушении на совершение теракта и и вовлечение лица к участию на территории Украины в вооруженном формировании», — ответили в инстанции. Из девяти лет, назначенных судом, подсудимый три года будет отбывать в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. Дополнительно мужчине назначен один год ограничения свободы без штрафа. Ранее в Брянске по статье «Покушение на государственную измену» вынесли приговор местному жителю. Мужчине назначили десять лет колонии строгого режима. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд приговорил 19-летнего жителя Липецкой области к девяти годам колонии. Его признали виновным в покушении на госизмену, попытке поджога взлетной полосы аэродрома и попытке примкнуть к запрещенной в РФ террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «На выездном заседании в Липецке судья 2-го Западного окружного военного суда признал Всеволода Куликова виновным в покушении на госизмену, покушении на совершение теракта и и вовлечение лица к участию на территории Украины в вооруженном формировании», — ответили в инстанции. Из девяти лет, назначенных судом, подсудимый три года будет отбывать в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. Дополнительно мужчине назначен один год ограничения свободы без штрафа. Ранее в Брянске по статье «Покушение на государственную измену» вынесли приговор местному жителю. Мужчине назначили десять лет колонии строгого режима.