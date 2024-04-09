09 апреля 2024

Россиянина наказали за попытку поджога военного аэродрома в Липецке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в Малиновке. Курган, дым, пожар, огонь, лесной пожар, смог , пламя
19-летний житель Липецкой области осужден на девять лет заключения Фото:

Суд приговорил 19-летнего жителя Липецкой области к девяти годам колонии. Его признали виновным в покушении на госизмену, попытке поджога взлетной полосы аэродрома и попытке примкнуть к запрещенной в РФ террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«На выездном заседании в Липецке судья 2-го Западного окружного военного суда признал Всеволода Куликова виновным в покушении на госизмену, покушении на совершение теракта и и вовлечение лица к участию на территории Украины в вооруженном формировании», — ответили в инстанции.

Из девяти лет, назначенных судом, подсудимый три года будет отбывать в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. Дополнительно мужчине назначен один год ограничения свободы без штрафа.

Ранее в Брянске по статье «Покушение на государственную измену» вынесли приговор местному жителю. Мужчине назначили десять лет колонии строгого режима.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд приговорил 19-летнего жителя Липецкой области к девяти годам колонии. Его признали виновным в покушении на госизмену, попытке поджога взлетной полосы аэродрома и попытке примкнуть к запрещенной в РФ террористической организации. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «На выездном заседании в Липецке судья 2-го Западного окружного военного суда признал Всеволода Куликова виновным в покушении на госизмену, покушении на совершение теракта и и вовлечение лица к участию на территории Украины в вооруженном формировании», — ответили в инстанции. Из девяти лет, назначенных судом, подсудимый три года будет отбывать в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. Дополнительно мужчине назначен один год ограничения свободы без штрафа. Ранее в Брянске по статье «Покушение на государственную измену» вынесли приговор местному жителю. Мужчине назначили десять лет колонии строгого режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...