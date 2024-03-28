Житель Брянска хотел стать перебежчиком на сторону ВСУ, но попал в колонию

Жителя Брянска осудили на 10 лет за попытку вступить в ряды ВСУ

28 марта 2024 в 20:34 Размер текста - 17 +

Перебежчика на Украину приговорили к 10 годам лишения свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Брянске вынесли приговор мужчине, который хотел перебежать на сторону украинской армии. Для этого он следовал инструкциям куратора из Украины, но был пойман на вокзале по пути в Москву. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области. «Брянский областной суд вынес приговор жителю Брянска 2000 г. р., признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену)», — передает telegram-канал пресс-службы судов. Также мужчина обвиняется в незаконном приобретении и хранении оружия. Согласно данным суда, гражданин Брянска негативно относился к спецоперации, поэтому принял решение перейти на сторону украинской армии. Он следовал инструкциям куратора из Украины, оформил загранпаспорт, чтобы проникнут в Киев транзитом через Стамбул. Также он купил путевку в турагентстве, чтобы создать вид туристической поездки в Турцию, и хранил патроны, которые пригодны для выполнения выстрелов. Сотрудник правоохранительных органов задержали перебежчика на железнодорожном вокзале «Брянск-Орловский», с которого он хотел уехать в Москву. Задержанный признал свою вину и заявил, что с украинцами он начал общаться в чатах компьютерных игр. Он попросил в своем последнем слове дать ему второй шанс. Отмечается, что мужчине назначено 10 лет нахождения в исправительной колонии строгого режима и ограничение свободы сроком на один год и шесть месяцев. Приговор на данный момент не вступил в силу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Брянске вынесли приговор мужчине, который хотел перебежать на сторону украинской армии. Для этого он следовал инструкциям куратора из Украины, но был пойман на вокзале по пути в Москву. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области. «Брянский областной суд вынес приговор жителю Брянска 2000 г. р., признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену)», — передает telegram-канал пресс-службы судов. Также мужчина обвиняется в незаконном приобретении и хранении оружия. Согласно данным суда, гражданин Брянска негативно относился к спецоперации, поэтому принял решение перейти на сторону украинской армии. Он следовал инструкциям куратора из Украины, оформил загранпаспорт, чтобы проникнут в Киев транзитом через Стамбул. Также он купил путевку в турагентстве, чтобы создать вид туристической поездки в Турцию, и хранил патроны, которые пригодны для выполнения выстрелов. Сотрудник правоохранительных органов задержали перебежчика на железнодорожном вокзале «Брянск-Орловский», с которого он хотел уехать в Москву. Задержанный признал свою вину и заявил, что с украинцами он начал общаться в чатах компьютерных игр. Он попросил в своем последнем слове дать ему второй шанс. Отмечается, что мужчине назначено 10 лет нахождения в исправительной колонии строгого режима и ограничение свободы сроком на один год и шесть месяцев. Приговор на данный момент не вступил в силу.