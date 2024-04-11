«Известия» раскрыли, где вербуют бандитов из наркокартелей для ВСУ

«Известия»: вербовка бандитов из наркокартелей для ВСУ происходит в США
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, инструктор, полигон, всу,  stock
В рядах ВСУ появятся члены наркокартелей из США Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В рядах украинской армии появятся бойцы из латиноамериканских наркокартелей, которых вербуют в США. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России.

«В США начали вербовку членов латиноамериканских наркокартелей для отправки на Украину. Служба внешней разведки РФ сообщила, что американские ЧВК под руководством Управления по борьбе с наркотиками и ФБР начали готовить колумбийцев и мексиканцев, отбывающих сроки в тюрьмах США, для участия в конфликте на Украине. Первая партия бойцов, по информации российской стороны, окажется на поле боя уже летом», — цитируют СВР «Известия».

Для Киева такие бойцы выгодны тем, что у многих из них есть боевой опыт в городских реалиях. А также бандиты из наркокартелей славятся своей безжалостностью и хладнокровием, что позволит использовать их в таких операциях, которые не выполнит рядовой боец.

В ФБР от комментариев этого повода отказались, пишет RT. В ЦРУ, Белом доме и управлении главы нацразведки США на запрос и вовсе не ответили.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В рядах украинской армии появятся бойцы из латиноамериканских наркокартелей, которых вербуют в США. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России. «В США начали вербовку членов латиноамериканских наркокартелей для отправки на Украину. Служба внешней разведки РФ сообщила, что американские ЧВК под руководством Управления по борьбе с наркотиками и ФБР начали готовить колумбийцев и мексиканцев, отбывающих сроки в тюрьмах США, для участия в конфликте на Украине. Первая партия бойцов, по информации российской стороны, окажется на поле боя уже летом», — цитируют СВР «Известия». Для Киева такие бойцы выгодны тем, что у многих из них есть боевой опыт в городских реалиях. А также бандиты из наркокартелей славятся своей безжалостностью и хладнокровием, что позволит использовать их в таких операциях, которые не выполнит рядовой боец. В ФБР от комментариев этого повода отказались, пишет RT. В ЦРУ, Белом доме и управлении главы нацразведки США на запрос и вовсе не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...