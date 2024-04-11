В рядах украинской армии появятся бойцы из латиноамериканских наркокартелей, которых вербуют в США. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России.
«В США начали вербовку членов латиноамериканских наркокартелей для отправки на Украину. Служба внешней разведки РФ сообщила, что американские ЧВК под руководством Управления по борьбе с наркотиками и ФБР начали готовить колумбийцев и мексиканцев, отбывающих сроки в тюрьмах США, для участия в конфликте на Украине. Первая партия бойцов, по информации российской стороны, окажется на поле боя уже летом», — цитируют СВР «Известия».
Для Киева такие бойцы выгодны тем, что у многих из них есть боевой опыт в городских реалиях. А также бандиты из наркокартелей славятся своей безжалостностью и хладнокровием, что позволит использовать их в таких операциях, которые не выполнит рядовой боец.
В ФБР от комментариев этого повода отказались, пишет RT. В ЦРУ, Белом доме и управлении главы нацразведки США на запрос и вовсе не ответили.
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