«Известия» раскрыли, где вербуют бандитов из наркокартелей для ВСУ

«Известия»: вербовка бандитов из наркокартелей для ВСУ происходит в США

11 апреля 2024 в 05:30 Размер текста - 17 +

В рядах ВСУ появятся члены наркокартелей из США Фото: 45th Infantry Brigade / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В рядах украинской армии появятся бойцы из латиноамериканских наркокартелей, которых вербуют в США. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России. «В США начали вербовку членов латиноамериканских наркокартелей для отправки на Украину. Служба внешней разведки РФ сообщила, что американские ЧВК под руководством Управления по борьбе с наркотиками и ФБР начали готовить колумбийцев и мексиканцев, отбывающих сроки в тюрьмах США, для участия в конфликте на Украине. Первая партия бойцов, по информации российской стороны, окажется на поле боя уже летом», — цитируют СВР «Известия».



Для Киева такие бойцы выгодны тем, что у многих из них есть боевой опыт в городских реалиях. А также бандиты из наркокартелей славятся своей безжалостностью и хладнокровием, что позволит использовать их в таких операциях, которые не выполнит рядовой боец.



В ФБР от комментариев этого повода отказались, пишет RT. В ЦРУ, Белом доме и управлении главы нацразведки США на запрос и вовсе не ответили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В рядах украинской армии появятся бойцы из латиноамериканских наркокартелей, которых вербуют в США. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России. «В США начали вербовку членов латиноамериканских наркокартелей для отправки на Украину. Служба внешней разведки РФ сообщила, что американские ЧВК под руководством Управления по борьбе с наркотиками и ФБР начали готовить колумбийцев и мексиканцев, отбывающих сроки в тюрьмах США, для участия в конфликте на Украине. Первая партия бойцов, по информации российской стороны, окажется на поле боя уже летом», — цитируют СВР «Известия». Для Киева такие бойцы выгодны тем, что у многих из них есть боевой опыт в городских реалиях. А также бандиты из наркокартелей славятся своей безжалостностью и хладнокровием, что позволит использовать их в таких операциях, которые не выполнит рядовой боец. В ФБР от комментариев этого повода отказались, пишет RT. В ЦРУ, Белом доме и управлении главы нацразведки США на запрос и вовсе не ответили.