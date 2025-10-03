Архиепископ Аджапахян сел в тюрьму на 2 года

Срочная новость
Архиепископ Микаэл Аджапахян лишился свободы на 2 года. Приговор вынес суд Еревана. Священника обвиняют в призыве к свержению и захвату власти. Апостольская церковь Армении выразила свое негодование судебным вердиктом и назвала его позорным.
