Два пилота погибли при крушении Ан-2 в Сибири

При крушении Ан-2 в Сибири погибло два человека
При крушении Ан-2 в Сибири погибло два человека Фото:

Два пилота погибли при крушении самолета Ан-2 в Красноярском крае. Об этом сообщил Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

«По имеющейся информации, находившиеся на борту два пилота погибли, воздушное судно разрушено», — сообщили представители МАК на сайте комитета. Самолет Ан-2 RA-70350, принадлежавший ООО «Авиакомпания „Борус“», был полностью разрушен.

Причины трагедии устанавливаются. Для выяснения обстоятельств МАК сформировал специальную комиссию по расследованию авиационного происшествия.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-2 выполнял рейс из села Верхнеусинское в поселок Шушенское, потерпел крушение. Авиапроисшествие произошло примерно в 40 километрах от поселка Танзыбей Ермаковского района. Что известно о крушении самолета — в материале URA.RU.

