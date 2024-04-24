Стас Михайлов прокомментировал слова Пугачевой о ненормальных россиянах

24 апреля 2024 в 17:56 Размер текста - 17 +

Михайлов ответил Пугачевой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Народный артист РФ Стас Михайлов заявил, что певица Алла Пугачева не должна была называть возвращающихся в Россию людей «ненормальными». Он считает, что она имеет право не любить его лично, но не российских граждан, которые внесли свой вклад в ее известность. «Даже если ты уехал, останься человеком. <…> Меня она может не любить, но людей — нельзя, они ее сделали Аллой Пугачевой. Аллу Пугачеву сделала Россия», — сказал он на пресс-конференции в ТАСС. Пугачева назвала ненормальными всех россиян, которые намерены возвращаться в страну после того, как покинули ее после 2022 года. Она записала соответствующее видео в своих соцсетях. В своей речи она обратилась к певцу Стасу Михайлову, который ранее заявлял, что Пугачева в будущем вернется в РФ «ноги целовать». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Народный артист РФ Стас Михайлов заявил, что певица Алла Пугачева не должна была называть возвращающихся в Россию людей «ненормальными». Он считает, что она имеет право не любить его лично, но не российских граждан, которые внесли свой вклад в ее известность. «Даже если ты уехал, останься человеком. <…> Меня она может не любить, но людей — нельзя, они ее сделали Аллой Пугачевой. Аллу Пугачеву сделала Россия», — сказал он на пресс-конференции в ТАСС. Пугачева назвала ненормальными всех россиян, которые намерены возвращаться в страну после того, как покинули ее после 2022 года. Она записала соответствующее видео в своих соцсетях. В своей речи она обратилась к певцу Стасу Михайлову, который ранее заявлял, что Пугачева в будущем вернется в РФ «ноги целовать».