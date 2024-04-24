Стас Михайлов прокомментировал слова Пугачевой о ненормальных россиянах

Народный артист РФ Стас Михайлов заявил, что певица Алла Пугачева не должна была называть возвращающихся в Россию людей «ненормальными». Он считает, что она имеет право не любить его лично, но не российских граждан, которые внесли свой вклад в ее известность.
«Даже если ты уехал, останься человеком. <…> Меня она может не любить, но людей — нельзя, они ее сделали Аллой Пугачевой. Аллу Пугачеву сделала Россия», — сказал он на пресс-конференции в ТАСС.
Пугачева назвала ненормальными всех россиян, которые намерены возвращаться в страну после того, как покинули ее после 2022 года. Она записала соответствующее видео в своих соцсетях. В своей речи она обратилась к певцу Стасу Михайлову, который ранее заявлял, что Пугачева в будущем вернется в РФ «ноги целовать».
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