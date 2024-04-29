В ФРГ судят офицера, подозреваемого в желании работать на Россию

29 апреля 2024 в 18:20 Размер текста - 17 +

Немецкий офицер на суде в Дюссельдорфе обвиняется в попытке связи со спецслужбами России Фото: Владимир Жабриков Судебный процесс над бывшим сотрудником Бундесвера Томасом Х. начался в Дюссельдорфе. Он обвиняется в попытке установить связь с российскими спецслужбами и передаче им секретной информации, сообщает Генпрокуратура Германии. По данным прокуратуры, Томас Х. с мая 2023 года неоднократно пытался выйти на связь с российскими дипучреждениями в Германии, но все прошло безуспешно. «С мая 2023 года он по собственной воле неоднократно обращался в генконсульство РФ в Бонне и российское посольство в Берлине и предлагал сотрудничество», — передает ТАСС информацию из Генпрокуратуры Германии. В одном из случаев он якобы записал секретные данные на диск и отправил его в почтовый ящик российского генконсульства, уточняет агентство. Обвиняемый работал в Федеральном ведомстве вооружений, информационных технологий и применения Бундесвера, что давало ему доступ к конфиденциальной информации. По версии следствия, Томас Х. действовал по личным мотивам, возможно, из-за недовольства своей работой. Контрразведка ФРГ оперативно отреагировала на его действия и начала расследование после первой попытки связаться с российским генконсульством в Бонне. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Судебный процесс над бывшим сотрудником Бундесвера Томасом Х. начался в Дюссельдорфе. Он обвиняется в попытке установить связь с российскими спецслужбами и передаче им секретной информации, сообщает Генпрокуратура Германии. По данным прокуратуры, Томас Х. с мая 2023 года неоднократно пытался выйти на связь с российскими дипучреждениями в Германии, но все прошло безуспешно. «С мая 2023 года он по собственной воле неоднократно обращался в генконсульство РФ в Бонне и российское посольство в Берлине и предлагал сотрудничество», — передает ТАСС информацию из Генпрокуратуры Германии. В одном из случаев он якобы записал секретные данные на диск и отправил его в почтовый ящик российского генконсульства, уточняет агентство. Обвиняемый работал в Федеральном ведомстве вооружений, информационных технологий и применения Бундесвера, что давало ему доступ к конфиденциальной информации. По версии следствия, Томас Х. действовал по личным мотивам, возможно, из-за недовольства своей работой. Контрразведка ФРГ оперативно отреагировала на его действия и начала расследование после первой попытки связаться с российским генконсульством в Бонне.