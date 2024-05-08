Марочко объяснил, какие возможности на фронте открывает освобождение Кисловки под Харьковом

Марочко: взятие Кисловки позволит армии РФ продвигаться к Купянску
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, оружие, снайпер, война, окоп, добровольцы, спецоперация, свд, чвк, сво, наемники
Взятие Кисловки позволит бойцам РФ продвигаться к Купянску, сказал Андрей Марочко Фото:
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Освобождение армией России населенного пункта Кисловка в Харьковской области позволит выровнять линию фронта для продвижения российских бойцов к Купянску. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

«Освобождение Кисловки в Харьковской области позволило выровнять линию фронта для дальнейшего продвижения к городу Купянску, а также перерезать ряд логистических узлов ВСУ», — заявил Андрей Марочко. Его слова приводит ТАСС.

Ранее Минобороны сообщили о взятии села Новокалиново в ДНР, передает RT. Также сообщалось об освобождении Соловьево и Котляровки, пишет деловое издание «Взгляд».

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Освобождение армией России населенного пункта Кисловка в Харьковской области позволит выровнять линию фронта для продвижения российских бойцов к Купянску. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко. «Освобождение Кисловки в Харьковской области позволило выровнять линию фронта для дальнейшего продвижения к городу Купянску, а также перерезать ряд логистических узлов ВСУ», — заявил Андрей Марочко. Его слова приводит ТАСС. Ранее Минобороны сообщили о взятии села Новокалиново в ДНР, передает RT. Также сообщалось об освобождении Соловьево и Котляровки, пишет деловое издание «Взгляд».
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