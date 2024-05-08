Марочко объяснил, какие возможности на фронте открывает освобождение Кисловки под Харьковом

Освобождение армией России населенного пункта Кисловка в Харьковской области позволит выровнять линию фронта для продвижения российских бойцов к Купянску. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.
«Освобождение Кисловки в Харьковской области позволило выровнять линию фронта для дальнейшего продвижения к городу Купянску, а также перерезать ряд логистических узлов ВСУ», — заявил Андрей Марочко. Его слова приводит ТАСС.
Ранее Минобороны сообщили о взятии села Новокалиново в ДНР, передает RT. Также сообщалось об освобождении Соловьево и Котляровки, пишет деловое издание «Взгляд».
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