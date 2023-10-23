Путин начал готовить губернаторов к выборам 2024 года

Путин начал встречи с губернаторами, идущими на выборы в 2024 году

23 октября 2023 в 17:21 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин начал готовить губернаторов к выборам 2024 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Первым главой региона, фактически получившим «добро» от президента на новый срок полномочий, стал руководитель Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Встречей с ним Владимир Путин фактически начал подготовку к губернаторским выборам, которые в сентябре 2024 года пройдут в 19 регионах страны, комментируют эксперты итоги разговора политиков в Кремле 23 октября. Коков доложил президенту Путину о социально-экономическом развитии республики и реализации нацпроектов, о поддержке участников СВО и членов их семей. Путин поддержал работу региональных властей. Но при этом попросил особое внимание обратить на детей участников спецоперации. «К детям наших ребят нужно проявлять особое внимание и заботу о них, как о своих собственных», — попросил президент. Кроме того, по словам Путина, необходимо решать вопросы с обеспечением местами в детских садах — не все семьи до сих пор имеют возможность отдать своих детей в дошкольные учреждения. Сами же садики нуждаются в ремонте, как и поликлиники в районах республики. «Я понимаю, что все сразу не сделать. Но надо иметь в виду, что это все-таки вопрос, который требует особого внимания и со стороны республики, и со стороны федерации, конечно. В эти программы надо вписываться и активнее работать с правительством. Что касается меня, то я с удовольствием вас поддержу», — заверил Путин. Эксперты отмечают, что у главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова в 2024 году истекает срок полномочий. Всего выборы губернаторов пройдут в 19 регионах страны, и беседа Путина с Коковым — первая из предстоящей череды встреч. По мнению научного руководителя Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, ее можно считать стартом подготовки к переназначению (в республике глава назначается через выборы в парламенте). «Фактически Путин показал, что поддерживает выдвижение Кокова на будущий срок», — отметил Журавлев. Новость по теме Кадыров получил новый статус в Чечне Как пояснил URA.RU гендиректор компании «Маркком», политтехнолог Сергей Маркелов, истечение сроков полномочий Кокова — это лишь один из поводов. Главные смыслы встречи, считает эксперт — сохранение стабильности и безопасности на Кавказе в целом. «Полномочия вторичны по отношению к безопасности. Волнует сейчас безопасность и политическая стабильность. Каждая республика — это смесь из верований, культур, традиций, а это — потенциальный очаг напряженности», — объяснил Маркелов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первым главой региона, фактически получившим «добро» от президента на новый срок полномочий, стал руководитель Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Встречей с ним Владимир Путин фактически начал подготовку к губернаторским выборам, которые в сентябре 2024 года пройдут в 19 регионах страны, комментируют эксперты итоги разговора политиков в Кремле 23 октября. Коков доложил президенту Путину о социально-экономическом развитии республики и реализации нацпроектов, о поддержке участников СВО и членов их семей. Путин поддержал работу региональных властей. Но при этом попросил особое внимание обратить на детей участников спецоперации. «К детям наших ребят нужно проявлять особое внимание и заботу о них, как о своих собственных», — попросил президент. Кроме того, по словам Путина, необходимо решать вопросы с обеспечением местами в детских садах — не все семьи до сих пор имеют возможность отдать своих детей в дошкольные учреждения. Сами же садики нуждаются в ремонте, как и поликлиники в районах республики. «Я понимаю, что все сразу не сделать. Но надо иметь в виду, что это все-таки вопрос, который требует особого внимания и со стороны республики, и со стороны федерации, конечно. В эти программы надо вписываться и активнее работать с правительством. Что касается меня, то я с удовольствием вас поддержу», — заверил Путин. Эксперты отмечают, что у главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова в 2024 году истекает срок полномочий. Всего выборы губернаторов пройдут в 19 регионах страны, и беседа Путина с Коковым — первая из предстоящей череды встреч. По мнению научного руководителя Института региональных проблем Дмитрия Журавлева, ее можно считать стартом подготовки к переназначению (в республике глава назначается через выборы в парламенте). «Фактически Путин показал, что поддерживает выдвижение Кокова на будущий срок», — отметил Журавлев. Как пояснил URA.RU гендиректор компании «Маркком», политтехнолог Сергей Маркелов, истечение сроков полномочий Кокова — это лишь один из поводов. Главные смыслы встречи, считает эксперт — сохранение стабильности и безопасности на Кавказе в целом. «Полномочия вторичны по отношению к безопасности. Волнует сейчас безопасность и политическая стабильность. Каждая республика — это смесь из верований, культур, традиций, а это — потенциальный очаг напряженности», — объяснил Маркелов.