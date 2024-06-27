Пэрис Хилтон рассказала, как лежала в психбольнице

Пэрис Хилтон будучи подростком столкнулась с жестоким обращением в психбольнице
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пэрис Хилтон в 16 лет подверглась сексуальному насилию
Пэрис Хилтон в 16 лет подверглась сексуальному насилию Фото:

В 16 лет американская певица и актриса Пэрис Хилтон была отправлена в психиатрическую клинику для прохождения реабилитации из-за своего бунтарского поведения. По словам Хилтон, она столкнулась с жестоким обращением, включая сексуальное насилие со стороны медицинского персонала.

«Меня насильно кормили лекарствами и подвергали сексуальному насилию со стороны персонала <...> Меня жестоко связали и потащили по коридорам, раздели догола и бросили в одиночную камеру», — рассказала Хилтон в своем вступительном заявлении перед Конгрессом в Вашингтоне. Ее слова передает агентство Page Six.

Хилтон подчеркнула, что в течение двух лет она не могла свободна передвигаться, говорить и даже смотреть в окно.  Она обратилась к Конгрессу с инициативой улучшить контроль за условиями содержания детей в системах социального обеспечения, особенно для тех, кто лишен родительской опеки. Она предложила ввести регулярные проверки состояния этих детей.

В начале 2023 года Хилтон впервые стала мамой. Она сообщила о рождении сына, передает RT. В конце 2023 она заявила о появлении дочки. Ее назвали в честь столицы Великобритании  — Лондон, передает Life.ru. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 16 лет американская певица и актриса Пэрис Хилтон была отправлена в психиатрическую клинику для прохождения реабилитации из-за своего бунтарского поведения. По словам Хилтон, она столкнулась с жестоким обращением, включая сексуальное насилие со стороны медицинского персонала. «Меня насильно кормили лекарствами и подвергали сексуальному насилию со стороны персонала <...> Меня жестоко связали и потащили по коридорам, раздели догола и бросили в одиночную камеру», — рассказала Хилтон в своем вступительном заявлении перед Конгрессом в Вашингтоне. Ее слова передает агентство Page Six. Хилтон подчеркнула, что в течение двух лет она не могла свободна передвигаться, говорить и даже смотреть в окно.  Она обратилась к Конгрессу с инициативой улучшить контроль за условиями содержания детей в системах социального обеспечения, особенно для тех, кто лишен родительской опеки. Она предложила ввести регулярные проверки состояния этих детей. В начале 2023 года Хилтон впервые стала мамой. Она сообщила о рождении сына, передает RT. В конце 2023 она заявила о появлении дочки. Ее назвали в честь столицы Великобритании  — Лондон, передает Life.ru. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...