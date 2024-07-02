У Зеленского появились проблемы после дебатов Байдена с Трампом

Последние несколько дней стали вызовом для украинского лидера Владимира Зеленского. Он испытал разочарование, слушая несвязную речь президента США Джо Байдена на дебатах с кандидатом в президенты Дональдом Трампом на прошлой неделе. Об этом пишет журнал The Spectator.
«Для Владимира Зеленского это были несколько плохих дней. Украинский лидер, должно быть, закрыл лицо руками, смотря на бессвязное выступление Джо Байдена на теледебатах с Дональдом Трампом на прошлой неделе», — говорится в материале журнала. Согласно статье, позиция Трампа по украинскому конфликту хорошо известна: он стремится к его окончанию.
После этого стали известны результаты первого тура парламентских выборов во Франции. Хотя впереди еще второй тур, одно можно сказать уже сейчас — следующее правительство не будет сформировано под руководством действующего президента Франции Эммануэля Макрона. По мнению журналиста, в следующем парламенте будут доминировать депутаты от левой коалиции Жана-Люка Меланшона и правого союза Марин Ле Пен. У них мало общего, но есть одна общая цель: подобно Трампу, они также стремятся к прекращению конфликта на Украине, заключили в материале.
Последние предвыборные дебаты между Байденом и Трампом вызвали беспокойство и в лагере демократов, а также среди их спонсоров из-за преимущества республиканца в глазах телезрителей. СМИ сообщают о недовольстве внутри Демократической партии по поводу выступления Байдена, который показался неуверенным и растерянным. Демократическая партия США планирует выбрать другого кандидата на предстоящих президентских выборов вместо Байдена.
Во Франции тем временем правая партия «Национальное объединение» и их союзники победили в первом туре парламентских выборов. Левый альянс «Новый народный фронт» занял второе место. Второй тур назначен на 7 июля, передает Life.
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