В США заявили о панике демократов из-за выступления Байдена на дебатах с Трампом

CNN: у демократов началась «агрессивная паника» из-за выступления Байдена

28 июня 2024 в 08:14 Размер текста - 17 +

У демократов в США началась «агрессивная паника» из-за Джо Байдена Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году После дебатов между президентом США Джо Байденом и его политическим соперником Дональдом Трампом в рядах Демократической партии возникло состояние паники. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на свои источники внутри партии. «У демократов „агрессивная паника“ после сегодняшнего выступления Байдена», — передает телеканал. Там отметили, что разные источники внутри Демократической партии оценивают ситуацию по-разному. Некоторые сообщили о серьезных проблемах, в то время как другие выражаются еще более категорично. «Мы в заднице», — резюмировал один из собеседников телеканала. 28 июня прошли в США предвыборные дебаты между бывшим президентом страны Дональдом Трампом и действующим главой государства Джо Байденом, сообщает деловое издание «Взгляд». Наблюдавшие за диалогом двух политиков заметили, что у Байдена косые глаза. Его взгляд выражает, что «никого нет дома», передает телеканал 360. Байден на дебатах начал раскрывать подробности сексуальной жизни Трампа. Экс-президент США, в свою очередь заявил, что нынешнему американскому лидеру необходимо пройти тест на умственные способности, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После дебатов между президентом США Джо Байденом и его политическим соперником Дональдом Трампом в рядах Демократической партии возникло состояние паники. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на свои источники внутри партии. «У демократов „агрессивная паника“ после сегодняшнего выступления Байдена», — передает телеканал. Там отметили, что разные источники внутри Демократической партии оценивают ситуацию по-разному. Некоторые сообщили о серьезных проблемах, в то время как другие выражаются еще более категорично. «Мы в заднице», — резюмировал один из собеседников телеканала. 28 июня прошли в США предвыборные дебаты между бывшим президентом страны Дональдом Трампом и действующим главой государства Джо Байденом, сообщает деловое издание «Взгляд». Наблюдавшие за диалогом двух политиков заметили, что у Байдена косые глаза. Его взгляд выражает, что «никого нет дома», передает телеканал 360. Байден на дебатах начал раскрывать подробности сексуальной жизни Трампа. Экс-президент США, в свою очередь заявил, что нынешнему американскому лидеру необходимо пройти тест на умственные способности, передает RT.