В США заявили о панике демократов из-за выступления Байдена на дебатах с Трампом

CNN: у демократов началась «агрессивная паника» из-за выступления Байдена
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент США. stock, Джо Байден,  stock
У демократов в США началась «агрессивная паника» из-за Джо Байдена Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

После дебатов между президентом США Джо Байденом и его политическим соперником Дональдом Трампом в рядах Демократической партии возникло состояние паники. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на свои источники внутри партии.

«У демократов „агрессивная паника“ после сегодняшнего выступления Байдена», — передает телеканал. Там отметили, что разные источники внутри Демократической партии оценивают ситуацию по-разному.

Некоторые сообщили о серьезных проблемах, в то время как другие выражаются еще более категорично. «Мы в заднице», — резюмировал один из собеседников телеканала.

28 июня прошли в США предвыборные дебаты между бывшим президентом страны Дональдом Трампом и действующим главой государства Джо Байденом, сообщает деловое издание «Взгляд». Наблюдавшие за диалогом двух политиков заметили, что у Байдена косые глаза. Его взгляд выражает, что «никого нет дома», передает телеканал 360. Байден на дебатах начал раскрывать подробности сексуальной жизни Трампа. Экс-президент США, в свою очередь заявил, что нынешнему американскому лидеру необходимо пройти тест на умственные способности, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После дебатов между президентом США Джо Байденом и его политическим соперником Дональдом Трампом в рядах Демократической партии возникло состояние паники. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на свои источники внутри партии. «У демократов „агрессивная паника“ после сегодняшнего выступления Байдена», — передает телеканал. Там отметили, что разные источники внутри Демократической партии оценивают ситуацию по-разному. Некоторые сообщили о серьезных проблемах, в то время как другие выражаются еще более категорично. «Мы в заднице», — резюмировал один из собеседников телеканала. 28 июня прошли в США предвыборные дебаты между бывшим президентом страны Дональдом Трампом и действующим главой государства Джо Байденом, сообщает деловое издание «Взгляд». Наблюдавшие за диалогом двух политиков заметили, что у Байдена косые глаза. Его взгляд выражает, что «никого нет дома», передает телеканал 360. Байден на дебатах начал раскрывать подробности сексуальной жизни Трампа. Экс-президент США, в свою очередь заявил, что нынешнему американскому лидеру необходимо пройти тест на умственные способности, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...