Стало известно о последних минутах самолета, рухнувшего в Подмосковье

Экипаж самолета выходил на связь спустя минуты после вылета, сообщил источник
новость из сюжетаВ Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие
Самолет Sukhoi Superjet-100, разбившийся в подмосковной Коломне, в последний раз выходил на связь через четыре минуты после вылета. Об этом сообщили в оперативных службах.
«Упавший в Подмосковье Superjet 100 последний раз выходил на связь через четыре минуты после вылета, он упал с высоты около 900 метров», — рассказали в службах. Информацию передает ТАСС.
Сообщалось, что Sukhoi Superjet-100 эксплуатировался с 2014 года. В день аварии он проходил ремонтные работы и разбился спустя три часа после техобслуживания.
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