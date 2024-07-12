Стало известно о последних минутах самолета, рухнувшего в Подмосковье

ТАСС: Sukhoi Superjet вышел в последний раз на связь через 4 минуты после вылета
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Показательные полеты авиации на МАКС-2021. Москва, авиашоу, авиация, самолет, сухой, ssj100, PowerJet SaM146, superjet
Экипаж самолета выходил на связь спустя минуты после вылета, сообщил источник Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие

Самолет Sukhoi Superjet-100, разбившийся в подмосковной Коломне, в последний раз выходил на связь через четыре минуты после вылета. Об этом сообщили в оперативных службах.

«Упавший в Подмосковье Superjet 100 последний раз выходил на связь через четыре минуты после вылета, он упал с высоты около 900 метров», — рассказали в службах. Информацию передает ТАСС.

Сообщалось, что Sukhoi Superjet-100 эксплуатировался с 2014 года. В день аварии он проходил ремонтные работы и разбился спустя три часа после техобслуживания.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самолет Sukhoi Superjet-100, разбившийся в подмосковной Коломне, в последний раз выходил на связь через четыре минуты после вылета. Об этом сообщили в оперативных службах. «Упавший в Подмосковье Superjet 100 последний раз выходил на связь через четыре минуты после вылета, он упал с высоты около 900 метров», — рассказали в службах. Информацию передает ТАСС. Сообщалось, что Sukhoi Superjet-100 эксплуатировался с 2014 года. В день аварии он проходил ремонтные работы и разбился спустя три часа после техобслуживания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...