Стало известно о последних минутах самолета, рухнувшего в Подмосковье

ТАСС: Sukhoi Superjet вышел в последний раз на связь через 4 минуты после вылета

12 июля 2024 в 19:28 Размер текста - 17 +

Экипаж самолета выходил на связь спустя минуты после вылета, сообщил источник Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие Самолет Sukhoi Superjet-100, разбившийся в подмосковной Коломне, в последний раз выходил на связь через четыре минуты после вылета. Об этом сообщили в оперативных службах. «Упавший в Подмосковье Superjet 100 последний раз выходил на связь через четыре минуты после вылета, он упал с высоты около 900 метров», — рассказали в службах. Информацию передает ТАСС. Сообщалось, что Sukhoi Superjet-100 эксплуатировался с 2014 года. В день аварии он проходил ремонтные работы и разбился спустя три часа после техобслуживания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самолет Sukhoi Superjet-100, разбившийся в подмосковной Коломне, в последний раз выходил на связь через четыре минуты после вылета. Об этом сообщили в оперативных службах. «Упавший в Подмосковье Superjet 100 последний раз выходил на связь через четыре минуты после вылета, он упал с высоты около 900 метров», — рассказали в службах. Информацию передает ТАСС. Сообщалось, что Sukhoi Superjet-100 эксплуатировался с 2014 года. В день аварии он проходил ремонтные работы и разбился спустя три часа после техобслуживания.