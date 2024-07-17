Bloomberg узнал о подготовке обмена пленными 90 на 90 между Россией и Украиной

Bloomberg: РФ и Украина обменяются пленными при посредничестве ОАЭ
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ОАЭ участвует в организации очередного обмена пленными между Россией и Украиной, пишет Bloomberg
ОАЭ участвует в организации очередного обмена пленными между Россией и Украиной, пишет Bloomberg Фото:
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Россия и Украина готовятся к новому обмену пленными, организованному при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Согласно информации Bloomberg, стороны планируют обмен 90 на 90 17 июля.

«Россия и Украина планируют обмен пленными 90 на 90», — говорится в материале агентства. Там добавили, что это будет уже шестой обмен пленными в этом году, организованный при посредничестве ОАЭ.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что за время конфликта с Россией было проведено 53 обмена пленными, в результате которых были возвращены более 3310 человек. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова, в свою очередь, подтвердила более 40 обменов, назвав диалог по обмену сложным, но заверив, что он будет продолжен, передает РАПСИ

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Россия и Украина готовятся к новому обмену пленными, организованному при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Согласно информации Bloomberg, стороны планируют обмен 90 на 90 17 июля. «Россия и Украина планируют обмен пленными 90 на 90», — говорится в материале агентства. Там добавили, что это будет уже шестой обмен пленными в этом году, организованный при посредничестве ОАЭ. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что за время конфликта с Россией было проведено 53 обмена пленными, в результате которых были возвращены более 3310 человек. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова, в свою очередь, подтвердила более 40 обменов, назвав диалог по обмену сложным, но заверив, что он будет продолжен, передает РАПСИ. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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