Суд в Петербурге проведет слушание по делу об убийстве Талькова

23 июля 2024 в 02:22 Размер текста - 17 +

Петроградский суд 23 июля начнет рассматривать дело Талькова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Петроградский районный суд Санкт-Петербурга назначил предварительное слушание по делу Валерия Шляфмана, обвиняемого заочно в убийстве известного певца Игоря Талькова, произошедшем в 1991 году. Об этом информировала руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. Новость по теме СК раскрыл убийство Талькова через 33 года: что известно об участниках событий «23 июля по делу пройдет предварительное слушание», — сообщила Дарья Лебедева в своем telegram-канале. Заседание пройдет в закрытом режиме в соответствии с УПК РФ. Суд пройдет в отсутствие подсудимого, который сбежал от следствия в Израиль. Родственники Талькова считают, что убийство певца было заказным. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы, пишут «Известия», ссылаясь на юристов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга назначил предварительное слушание по делу Валерия Шляфмана, обвиняемого заочно в убийстве известного певца Игоря Талькова, произошедшем в 1991 году. Об этом информировала руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. «23 июля по делу пройдет предварительное слушание», — сообщила Дарья Лебедева в своем telegram-канале. Заседание пройдет в закрытом режиме в соответствии с УПК РФ. Суд пройдет в отсутствие подсудимого, который сбежал от следствия в Израиль. Родственники Талькова считают, что убийство певца было заказным. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы, пишут «Известия», ссылаясь на юристов.