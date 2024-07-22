22 июля 2024

Суд в Петербурге проведет слушание по делу об убийстве Талькова

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Суд по уголовному делу экс-главы УФНС Касьяненко и адвокату Чернову Владимиру. Курган, судебное заседание, судья, суд, судебное дело
Петроградский суд 23 июля начнет рассматривать дело Талькова Фото:

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга назначил предварительное слушание по делу Валерия Шляфмана, обвиняемого заочно в убийстве известного певца Игоря Талькова, произошедшем в 1991 году. Об этом информировала руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

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«23 июля по делу пройдет предварительное слушание», — сообщила Дарья Лебедева в своем telegram-канале. Заседание пройдет в закрытом режиме в соответствии с УПК РФ.

Суд пройдет в отсутствие подсудимого, который сбежал от следствия в Израиль. Родственники Талькова считают, что убийство певца было заказным. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы, пишут «Известия», ссылаясь на юристов.

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Петроградский районный суд Санкт-Петербурга назначил предварительное слушание по делу Валерия Шляфмана, обвиняемого заочно в убийстве известного певца Игоря Талькова, произошедшем в 1991 году. Об этом информировала руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. «23 июля по делу пройдет предварительное слушание», — сообщила Дарья Лебедева в своем telegram-канале. Заседание пройдет в закрытом режиме в соответствии с УПК РФ. Суд пройдет в отсутствие подсудимого, который сбежал от следствия в Израиль. Родственники Талькова считают, что убийство певца было заказным. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы, пишут «Известия», ссылаясь на юристов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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