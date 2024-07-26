«Лента.ру»: на жену задержанного Булгакова оформили три земельных участка

26 июля 2024 в 17:59 Размер текста - 17 +

Булгаков был задержан накануне и помещен под стражу Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Большая часть имущества в семье экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова оформлена на его супругу. В частности, она является владельцем трех земельных участков общей площадью почти три тысячи квадратных метров, сообщает « Лента.ру» на основе анализа данных из деклараций чиновника. «Согласно последней открытой декларации, Булгаков в 2018 году заработал 15,2 миллиона рублей. Его жена — 225 943,54 рубля… Супруга также владеет тремя земельными участками. Самый большой из них площадью 23 сотки. На этом участке находится жилой дом площадью 620 квадратных метров», — передает издание. Новость по теме Арестован экс-замминистра обороны Булгаков: как строилась карьера генерала Булгаков был задержан накануне, после этого у него в квартире и на даче прошли обыски. Сейчас Булгаков арестован. Согласно данным источника РИА Новости, Булгаков лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината. Следователями была выявлена схема поставок в войска некачественной еды по завышенным ценам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Большая часть имущества в семье экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова оформлена на его супругу. В частности, она является владельцем трех земельных участков общей площадью почти три тысячи квадратных метров, сообщает «Лента.ру» на основе анализа данных из деклараций чиновника. «Согласно последней открытой декларации, Булгаков в 2018 году заработал 15,2 миллиона рублей. Его жена — 225 943,54 рубля… Супруга также владеет тремя земельными участками. Самый большой из них площадью 23 сотки. На этом участке находится жилой дом площадью 620 квадратных метров», — передает издание. Булгаков был задержан накануне, после этого у него в квартире и на даче прошли обыски. Сейчас Булгаков арестован. Согласно данным источника РИА Новости, Булгаков лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината. Следователями была выявлена схема поставок в войска некачественной еды по завышенным ценам.