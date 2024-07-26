«Лента.ру»: на жену задержанного Булгакова оформили три земельных участка

Большая часть имущества в семье экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова оформлена на его супругу. В частности, она является владельцем трех земельных участков общей площадью почти три тысячи квадратных метров, сообщает «
«Согласно последней открытой декларации, Булгаков в 2018 году заработал 15,2 миллиона рублей. Его жена — 225 943,54 рубля… Супруга также владеет тремя земельными участками. Самый большой из них площадью 23 сотки. На этом участке находится жилой дом площадью 620 квадратных метров», — передает издание.
Булгаков был задержан накануне, после этого у него в квартире и на даче прошли обыски. Сейчас Булгаков арестован. Согласно данным источника РИА Новости, Булгаков лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината. Следователями была выявлена схема поставок в войска некачественной еды по завышенным ценам.
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