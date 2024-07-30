Авиакомпания Red Wings перешла в управление лизинговой структуры «Ростеха»

Авиакомпания Red Wings, входящая в состав госкорпорации «Ростех», перешла в управление лизинговой структуры «Ростеха» «Авиакапитал-Сервис». Та входит в холдинг «РТ-Финанс». Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации. Там же рассказали, что генеральный директор авиакомпании Евгений Солодилин покинул свой пост.
«Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации — лизинговой компании „Авиакапитал-Сервис“», — сообщила пресс-служба Red Wings. Отмечается, что Солодилин сложил свои полномочия гендиректора.
Ранее сообщалось, что Евгений Солодилин, занимающий пост генерального директора авиакомпании Red Wings, планирует покинуть свою должность. Кандидатом на его пост стал Владимир Камынин, ранее занимавший руководящие позиции в компаниях «Аэропорты регионов» и «Роскосмос».
Также прошли сообщения о том, что Red Wings решила сменить название и провести ребрендинг. Отмечалось, что изменения могут коснуться не только названия, но и всего фирменного стиля компании.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.