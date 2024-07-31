Помощника мэра Сочи подозревают в организации «кладбищенского» ОПГ

Помощник сочинского мэра обвиняется в незаконной продаже мест на кладбищах

31 июля 2024 в 16:54 Размер текста - 17 +

Помощник мэра Сочи Родион Пищур обвинен в продаже мест на городских кладбищах за крупные взятки Фото: Илья Московец © URA.RU Советник мэра Сочи Родион Пищур подозревается в причастности к местной ОПГ, которая незаконно продавала места на сочинских кладбищах. Эту банду задержали УВД и ФСБ в ходе проведения совместной операции. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники. «Сотрудники ФСБ накрыли ОПГ, контролировавшую продажу мест на кладбищах<…> Известно, что в эту группировку входили должностные лица из местной администрации: главный подозреваемый — советник мэра Сочи Родион Пищур», — сообщили в «Царьграде» со ссылкой на источник. Против подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ — получение взятки в крупном размере. По данным СМИ, следствие раскрыло, что Пищур был в сговоре с начальником отдела похорон Станиславом Гармашом и еще несколькими чиновниками. Вместе они брали крупные взятки за места на городских кладбищах. Иначе места получить было невозможно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Советник мэра Сочи Родион Пищур подозревается в причастности к местной ОПГ, которая незаконно продавала места на сочинских кладбищах. Эту банду задержали УВД и ФСБ в ходе проведения совместной операции. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники. «Сотрудники ФСБ накрыли ОПГ, контролировавшую продажу мест на кладбищах<…> Известно, что в эту группировку входили должностные лица из местной администрации: главный подозреваемый — советник мэра Сочи Родион Пищур», — сообщили в «Царьграде» со ссылкой на источник. Против подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ — получение взятки в крупном размере. По данным СМИ, следствие раскрыло, что Пищур был в сговоре с начальником отдела похорон Станиславом Гармашом и еще несколькими чиновниками. Вместе они брали крупные взятки за места на городских кладбищах. Иначе места получить было невозможно.