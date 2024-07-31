Помощника мэра Сочи подозревают в организации «кладбищенского» ОПГ

Помощник сочинского мэра обвиняется в незаконной продаже мест на кладбищах
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Церемония захоронения останков бойца. Екатеринбург, гвоздики, нижне-исетское кладбище, кладбище
Помощник мэра Сочи Родион Пищур обвинен в продаже мест на городских кладбищах за крупные взятки Фото:

Советник мэра Сочи Родион Пищур подозревается в причастности к местной ОПГ, которая незаконно продавала места на сочинских кладбищах. Эту банду задержали УВД и ФСБ в ходе проведения совместной операции. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники.

«Сотрудники ФСБ накрыли ОПГ, контролировавшую продажу мест на кладбищах<…> Известно, что в эту группировку входили должностные лица из местной администрации: главный подозреваемый — советник мэра Сочи Родион Пищур», — сообщили в «Царьграде» со ссылкой на источник.

Против подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ — получение взятки в крупном размере. По данным СМИ, следствие раскрыло, что Пищур был в сговоре с начальником отдела похорон Станиславом Гармашом и еще несколькими чиновниками. Вместе они брали крупные взятки за места на городских кладбищах. Иначе места получить было невозможно.

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Советник мэра Сочи Родион Пищур подозревается в причастности к местной ОПГ, которая незаконно продавала места на сочинских кладбищах. Эту банду задержали УВД и ФСБ в ходе проведения совместной операции. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники. «Сотрудники ФСБ накрыли ОПГ, контролировавшую продажу мест на кладбищах<…> Известно, что в эту группировку входили должностные лица из местной администрации: главный подозреваемый — советник мэра Сочи Родион Пищур», — сообщили в «Царьграде» со ссылкой на источник. Против подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ — получение взятки в крупном размере. По данным СМИ, следствие раскрыло, что Пищур был в сговоре с начальником отдела похорон Станиславом Гармашом и еще несколькими чиновниками. Вместе они брали крупные взятки за места на городских кладбищах. Иначе места получить было невозможно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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