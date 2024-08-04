Экс-чиновника Золотова заподозрили в махинациях с жильем для детей-сирот

04 августа 2024 в 23:58 Размер текста - 17 +

Экс-чиновник был обвинен в злоупотреблении должностными полномочиями Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший директор департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО) Ярославской области Леонид Золотов подозревается в том, что не обеспечил жильем около 150 детей-сирот. По версии следствия, он действовал из личных интересов, стремясь избежать претензий за неосвоение бюджетных средств. «Золотов действовал из личной заинтересованности, обусловленной побуждениями карьеризма. Стремлением показать, что работа по реализации государственной программы по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в департаменте проводится надлежащим образом», — заявил источник в правоохранительных органах в беседе с ТАСС. Следствие установило, что Золотов, продолжая реализацию своего преступного умысла, давал указания подчиненным о подготовке писем для увеличения финансирования задачи по обеспечению жильем детей-сирот, которые он затем подписывал, сообщает агентство. По факту злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) чиновнику уже предъявлено обвинение и он находится под подпиской о невыезде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший директор департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО) Ярославской области Леонид Золотов подозревается в том, что не обеспечил жильем около 150 детей-сирот. По версии следствия, он действовал из личных интересов, стремясь избежать претензий за неосвоение бюджетных средств. «Золотов действовал из личной заинтересованности, обусловленной побуждениями карьеризма. Стремлением показать, что работа по реализации государственной программы по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в департаменте проводится надлежащим образом», — заявил источник в правоохранительных органах в беседе с ТАСС. Следствие установило, что Золотов, продолжая реализацию своего преступного умысла, давал указания подчиненным о подготовке писем для увеличения финансирования задачи по обеспечению жильем детей-сирот, которые он затем подписывал, сообщает агентство. По факту злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) чиновнику уже предъявлено обвинение и он находится под подпиской о невыезде.