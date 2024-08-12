В ядерном центре РФ раскрыли, когда заработает «Царь-лазер»

Директор Костюков: «Царь-лазер» полностью заработает в России через 5 лет
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Лазерная установка УФЛ-2М достигнет полной мощности примерно через пять лет
Лазерная установка УФЛ-2М достигнет полной мощности примерно через пять лет Фото:

Лазерная установка УФЛ-2М, разработанная в саровском ядерном центре и известная как «Царь-лазер», достигнет полной мощности примерно через пять лет. Об этом сообщает директор ядерного центра, Герой России Валентин Костюков.

«Я думаю, что вот ближайшие 4–5 лет эта установка будет работать в полном объеме и даст свой результат», — сказал Костюков в интервью телеканалу «Россия 24». Он заявил, что сейчас реализован первый этап достижения полной мощности работ устройства. Отработана технология и запущена первая очередь физических основ.

УФЛ-2М предназначена для проведения экспериментов в области управляемого инерциального термоядерного синтеза и изучения свойств вещества при экстремальных условиях. Она важна для будущего выстраивания ядерных держав после введения моратория на испытания ядерного оружия.

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Лазерная установка УФЛ-2М, разработанная в саровском ядерном центре и известная как «Царь-лазер», достигнет полной мощности примерно через пять лет. Об этом сообщает директор ядерного центра, Герой России Валентин Костюков. «Я думаю, что вот ближайшие 4–5 лет эта установка будет работать в полном объеме и даст свой результат», — сказал Костюков в интервью телеканалу «Россия 24». Он заявил, что сейчас реализован первый этап достижения полной мощности работ устройства. Отработана технология и запущена первая очередь физических основ. УФЛ-2М предназначена для проведения экспериментов в области управляемого инерциального термоядерного синтеза и изучения свойств вещества при экстремальных условиях. Она важна для будущего выстраивания ядерных держав после введения моратория на испытания ядерного оружия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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