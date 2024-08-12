В ядерном центре РФ раскрыли, когда заработает «Царь-лазер»

Лазерная установка УФЛ-2М, разработанная в саровском ядерном центре и известная как «Царь-лазер», достигнет полной мощности примерно через пять лет. Об этом сообщает директор ядерного центра, Герой России Валентин Костюков.
«Я думаю, что вот ближайшие 4–5 лет эта установка будет работать в полном объеме и даст свой результат», — сказал Костюков в интервью телеканалу «Россия 24». Он заявил, что сейчас реализован первый этап достижения полной мощности работ устройства. Отработана технология и запущена первая очередь физических основ.
УФЛ-2М предназначена для проведения экспериментов в области управляемого инерциального термоядерного синтеза и изучения свойств вещества при экстремальных условиях. Она важна для будущего выстраивания ядерных держав после введения моратория на испытания ядерного оружия.
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