Путин: Запад поддерживал террористов в Беслане

Президент России Владимир Путин заявил, что помощь террористам в Беслане оказывали из-за границы. Такое заявление глава государства сделал в ходе общения с представителями ассоциации "Матери Беслана".
"Наш враг — не такой как мы, но за границей пытались не только оправдать это ужасное преступление, но и оказывали террористам помощь", — заявил Путин. Трансляция встречи ведется на телеканале "Россия 24".
Ранее стало известно, что президент Путин посетил школу в Беслане, где в 2004 году произошел теракт. Глава государства также побывал на кладбище “Город ангелов”, возложил цветы к Древу скорби — монументу в память о погибших заложниках.
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