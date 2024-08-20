Путин: Запад поддерживал террористов в Беслане

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Президент Путин встретился с представителями ассоциации "Матери Беслана"
Президент Путин встретился с представителями ассоциации "Матери Беслана" Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что помощь террористам в Беслане оказывали из-за границы. Такое заявление глава государства сделал в ходе общения с представителями ассоциации "Матери Беслана".

"Наш враг — не такой как мы, но за границей пытались не только оправдать это ужасное преступление, но и оказывали террористам помощь", — заявил Путин. Трансляция встречи ведется на телеканале "Россия 24". 

Ранее стало известно, что президент Путин посетил школу в Беслане, где в 2004 году произошел теракт. Глава государства также побывал на кладбище “Город ангелов”, возложил цветы к Древу скорби — монументу в память о погибших заложниках.

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Президент России Владимир Путин заявил, что помощь террористам в Беслане оказывали из-за границы. Такое заявление глава государства сделал в ходе общения с представителями ассоциации "Матери Беслана". "Наш враг — не такой как мы, но за границей пытались не только оправдать это ужасное преступление, но и оказывали террористам помощь", — заявил Путин. Трансляция встречи ведется на телеканале "Россия 24".  Ранее стало известно, что президент Путин посетил школу в Беслане, где в 2004 году произошел теракт. Глава государства также побывал на кладбище “Город ангелов”, возложил цветы к Древу скорби — монументу в память о погибших заложниках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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