ВСУ атаковали шесть населенных пунктов Белгородской области

23 августа 2024 в 23:48 Размер текста - 17 +

Шесть населенных пунктов Белгородской области подверглись атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших в результате инцидентов нет. «Атакам ВСУ подверглись шесть населенных пунктов нашей области. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Гладков в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в результате обстрелов были повреждены жилые дома и социальные объекты. В Шебекинском городском округе, селе Ржевка, повреждена стена одного частного дома, а в двух других выбиты окна. В селе Муром разрушена пристройка к дому. В Шебекино после отражения воздушной атаки пробита кровля дома. В Байцурах Борисовского района после атаки дронов произошел пожар в здании социального объекта, который был быстро ликвидирован, а также повреждены кровли многоквартирных домов. В селе Кукуевка Валуйского городского округа дрон-камикадзе привел к разрушениям на частном домовладении, сообщил глава региона. В селе Тишанка Волоконовского района от действий беспилотников пострадали два автомобиля. «Выбиты окна в доме, посечен забор и пробита кровля хозпостройки», — уточнил губернатор о последствиях взрыва дрона в Кукуевке. В Тишанке повреждены два легковых автомобиля в результате сбросов взрывных устройств с беспилотников. Губернатор добавил: «Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы приступят к работам после согласования с Министерством обороны РФ». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шесть населенных пунктов Белгородской области подверглись атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших в результате инцидентов нет. «Атакам ВСУ подверглись шесть населенных пунктов нашей области. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Гладков в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в результате обстрелов были повреждены жилые дома и социальные объекты. В Шебекинском городском округе, селе Ржевка, повреждена стена одного частного дома, а в двух других выбиты окна. В селе Муром разрушена пристройка к дому. В Шебекино после отражения воздушной атаки пробита кровля дома. В Байцурах Борисовского района после атаки дронов произошел пожар в здании социального объекта, который был быстро ликвидирован, а также повреждены кровли многоквартирных домов. В селе Кукуевка Валуйского городского округа дрон-камикадзе привел к разрушениям на частном домовладении, сообщил глава региона. В селе Тишанка Волоконовского района от действий беспилотников пострадали два автомобиля. «Выбиты окна в доме, посечен забор и пробита кровля хозпостройки», — уточнил губернатор о последствиях взрыва дрона в Кукуевке. В Тишанке повреждены два легковых автомобиля в результате сбросов взрывных устройств с беспилотников. Губернатор добавил: «Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы приступят к работам после согласования с Министерством обороны РФ».