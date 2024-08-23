ВСУ атаковали шесть населенных пунктов Белгородской области

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Шесть населенных пунктов Белгородской области подверглись атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших в результате инцидентов нет.

«Атакам ВСУ подверглись шесть населенных пунктов нашей области. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Гладков в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в результате обстрелов были повреждены жилые дома и социальные объекты.

В Шебекинском городском округе, селе Ржевка, повреждена стена одного частного дома, а в двух других выбиты окна. В селе Муром разрушена пристройка к дому. В Шебекино после отражения воздушной атаки пробита кровля дома. В Байцурах Борисовского района после атаки дронов произошел пожар в здании социального объекта, который был быстро ликвидирован, а также повреждены кровли многоквартирных домов.

В селе Кукуевка Валуйского городского округа дрон-камикадзе привел к разрушениям на частном домовладении, сообщил глава региона. В селе Тишанка Волоконовского района от действий беспилотников пострадали два автомобиля.

«Выбиты окна в доме, посечен забор и пробита кровля хозпостройки», — уточнил губернатор о последствиях взрыва дрона в Кукуевке. В Тишанке повреждены два легковых автомобиля в результате сбросов взрывных устройств с беспилотников.

Губернатор добавил: «Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы приступят к работам после согласования с Министерством обороны РФ».

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Шесть населенных пунктов Белгородской области подверглись атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших в результате инцидентов нет. «Атакам ВСУ подверглись шесть населенных пунктов нашей области. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Гладков в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в результате обстрелов были повреждены жилые дома и социальные объекты. В Шебекинском городском округе, селе Ржевка, повреждена стена одного частного дома, а в двух других выбиты окна. В селе Муром разрушена пристройка к дому. В Шебекино после отражения воздушной атаки пробита кровля дома. В Байцурах Борисовского района после атаки дронов произошел пожар в здании социального объекта, который был быстро ликвидирован, а также повреждены кровли многоквартирных домов. В селе Кукуевка Валуйского городского округа дрон-камикадзе привел к разрушениям на частном домовладении, сообщил глава региона. В селе Тишанка Волоконовского района от действий беспилотников пострадали два автомобиля. «Выбиты окна в доме, посечен забор и пробита кровля хозпостройки», — уточнил губернатор о последствиях взрыва дрона в Кукуевке. В Тишанке повреждены два легковых автомобиля в результате сбросов взрывных устройств с беспилотников. Губернатор добавил: «Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы приступят к работам после согласования с Министерством обороны РФ».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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