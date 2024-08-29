В Черкассах после серии взрывов горит предприятие

На месте работают оперативные службы (архивное фото)
На одном из предприятий в Черкассах после серии взрывов возник пожар. Об этом сообщил глава администрации Черкасской области Игорь Табурец.
«На территории одного из частных предприятий областного центра возник пожар», — написал он в своем telegram-канале. По сообщению мэра, ликвидацией возгорания занимаются оперативные службы. Причины взрыва не сообщаются.
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