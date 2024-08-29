В Черкассах после серии взрывов горит предприятие

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Пожар на улице Карьерной, 30. Екатеринбург, дым, огонь, горящее здание
На месте работают оперативные службы (архивное фото) Фото:

На одном из предприятий в Черкассах после серии взрывов возник пожар. Об этом сообщил глава администрации Черкасской области Игорь Табурец.

«На территории одного из частных предприятий областного центра возник пожар», — написал он в своем telegram-канале. По сообщению мэра, ликвидацией возгорания занимаются оперативные службы. Причины взрыва не сообщаются.

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На одном из предприятий в Черкассах после серии взрывов возник пожар. Об этом сообщил глава администрации Черкасской области Игорь Табурец. «На территории одного из частных предприятий областного центра возник пожар», — написал он в своем telegram-канале. По сообщению мэра, ликвидацией возгорания занимаются оперативные службы. Причины взрыва не сообщаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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