Экс-замглавы Минобороны Иванов дал одно обещание суду в надежде на освобождение

Бывший первый заместитель министра обороны Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки, обратился к суду с обещанием не скрываться от следствия в случае освобождения из СИЗО. Об этом сообщает Басманный суд.
«Обвиняемый Иванов и его адвокаты возражали против продления срока содержания под стражей, заявив о намерении не уклоняться от следствия и суда», — передает заявление суда ТАСС. Обвиняемый Иванов и его адвокаты возражали против продления срока содержания под стражей, заявив о намерении не уклоняться от следствия и суда.
Однако суд принял решение продлить срок содержания под стражей Иванову, скептически отнесшись к его обещаниям. Они учли позицию Следственного комитета о риске его возможного скрытия от правосудия.
Тимур Иванов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сумма которой составляет 1 миллиард 185 миллионов рублей. В рамках этого же дела были арестованы предприниматели Сергей Бородин и Александр Фомин. Экс-замминистра категорически отвергает свою причастность к получению взятки и заявляет о готовности предоставлять подробные показания для доказательства своей невиновности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.