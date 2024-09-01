Экс-замглавы Минобороны Иванов дал одно обещание суду в надежде на освобождение

Экс-замглавы МО Иванов обещал суду не скрываться, если его отпустят из СИЗО
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Иванов пообещал суду не скрываться, если его переведут под домашний арест
Иванов пообещал суду не скрываться, если его переведут под домашний арест Фото:
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Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Бывший первый заместитель министра обороны Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки, обратился к суду с обещанием не скрываться от следствия в случае освобождения из СИЗО. Об этом сообщает Басманный суд.

«Обвиняемый Иванов и его адвокаты возражали против продления срока содержания под стражей, заявив о намерении не уклоняться от следствия и суда», — передает заявление суда ТАСС. Обвиняемый Иванов и его адвокаты возражали против продления срока содержания под стражей, заявив о намерении не уклоняться от следствия и суда.

Однако суд принял решение продлить срок содержания под стражей Иванову, скептически отнесшись к его обещаниям. Они учли позицию Следственного комитета о риске его возможного скрытия от правосудия.

Тимур Иванов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сумма которой составляет 1 миллиард 185 миллионов рублей. В рамках этого же дела были арестованы предприниматели Сергей Бородин и Александр Фомин. Экс-замминистра категорически отвергает свою причастность к получению взятки и заявляет о готовности предоставлять подробные показания для доказательства своей невиновности.

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Бывший первый заместитель министра обороны Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки, обратился к суду с обещанием не скрываться от следствия в случае освобождения из СИЗО. Об этом сообщает Басманный суд. «Обвиняемый Иванов и его адвокаты возражали против продления срока содержания под стражей, заявив о намерении не уклоняться от следствия и суда», — передает заявление суда ТАСС. Обвиняемый Иванов и его адвокаты возражали против продления срока содержания под стражей, заявив о намерении не уклоняться от следствия и суда. Однако суд принял решение продлить срок содержания под стражей Иванову, скептически отнесшись к его обещаниям. Они учли позицию Следственного комитета о риске его возможного скрытия от правосудия. Тимур Иванов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, сумма которой составляет 1 миллиард 185 миллионов рублей. В рамках этого же дела были арестованы предприниматели Сергей Бородин и Александр Фомин. Экс-замминистра категорически отвергает свою причастность к получению взятки и заявляет о готовности предоставлять подробные показания для доказательства своей невиновности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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