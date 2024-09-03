Экс-зампред ЦБ Юдаева станет новым исполнительным директором в МВФ от России

Новым исполнительным директором в МВФ от РФ стала Ксения Юдаева
На пост исполнительного директора в Международном валютном фонде (МВФ) от России назначена Ксения Юдаева, ранее она балы зампредом Центробанка, заявили журналисты. Она приступит к работе в новой должности с 1 ноября.
«Пост займет экс-зампред ЦБ Ксения Юдаева», — передает РИА Новости. Ранее эту должность занимал Алексей Можин. По его словам, Юдаева приступит к исполнению своих обязанностей с 1 ноября.
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