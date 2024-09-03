Экс-зампред ЦБ Юдаева станет новым исполнительным директором в МВФ от России

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Новым исполнительным директором в МВФ от РФ стала Ксения Юдаева Фото:

На пост исполнительного директора в Международном валютном фонде (МВФ) от России назначена Ксения Юдаева, ранее она балы зампредом Центробанка, заявили журналисты. Она приступит к работе в новой должности с 1 ноября.

«Пост займет экс-зампред ЦБ Ксения Юдаева», — передает РИА Новости. Ранее эту должность занимал Алексей Можин. По его словам, Юдаева приступит к исполнению своих обязанностей с 1 ноября.

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На пост исполнительного директора в Международном валютном фонде (МВФ) от России назначена Ксения Юдаева, ранее она балы зампредом Центробанка, заявили журналисты. Она приступит к работе в новой должности с 1 ноября. «Пост займет экс-зампред ЦБ Ксения Юдаева», — передает РИА Новости. Ранее эту должность занимал Алексей Можин. По его словам, Юдаева приступит к исполнению своих обязанностей с 1 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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