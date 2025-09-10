Владимир Путин поздравил Ларису Долину с 70-летием

Президент России Владимир Путин направил поздравление народной артистке России Ларисе Долиной по случаю ее юбилейного дня рождения. Обращение опубликовано на официальном сайте Кремля.
«Уважаемая Лариса Александровна! Примите поздравления с юбилейным Днем рождения», — говорится в сообщении. Владимир Путин подчеркнул уникальный талант певицы, ее выдающиеся вокальные данные и яркий артистический темперамент. Он отметил, что Лариса Долина известна не только как исполнительница, но и как педагог, наставник молодых исполнителей.
Ранее Лариса Долина выразила уверенность в том, что Shaman (Ярослав Дронов) способен одержать победу на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Она подчеркнула, что рассматривает Shaman как уникального артиста, отличающегося особым вокалом и яркой харизмой.
