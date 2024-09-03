Элтон Джон заявил, что частично ослеп

04 сентября 2024 в 04:16 Размер текста - 17 +

Элтон Джон восстанавливается у себя дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Известный британский певец и композитор Элтон Джон рассказал о частичной потере зрения на один глаз вследствие перенесенной инфекции. Этим исполнитель поделился на своей странице в соцсети. «Летом я перенес острую инфекцию глаз, после которой, к сожалению, одним глазом я могу видеть лишь частично. Мне становится лучше, но этот процесс идет очень медленно, и на то, чтобы в пораженном глазу восстановилось зрение, потребуется время», — поделился Элтон Джон на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Музыкант выразил благодарность своей медицинской команде и близким за заботу в период болезни. 77-летний артист также сообщил, что продолжает восстановление дома и остается оптимистичным относительно уже достигнутых результатов лечения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Известный британский певец и композитор Элтон Джон рассказал о частичной потере зрения на один глаз вследствие перенесенной инфекции. Этим исполнитель поделился на своей странице в соцсети. «Летом я перенес острую инфекцию глаз, после которой, к сожалению, одним глазом я могу видеть лишь частично. Мне становится лучше, но этот процесс идет очень медленно, и на то, чтобы в пораженном глазу восстановилось зрение, потребуется время», — поделился Элтон Джон на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Музыкант выразил благодарность своей медицинской команде и близким за заботу в период болезни. 77-летний артист также сообщил, что продолжает восстановление дома и остается оптимистичным относительно уже достигнутых результатов лечения.