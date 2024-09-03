03 сентября 2024

Элтон Джон заявил, что частично ослеп

© Служба новостей «URA.RU»
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Элтон Джон восстанавливается у себя дома Фото:

Известный британский певец и композитор Элтон Джон рассказал о частичной потере зрения на один глаз вследствие перенесенной инфекции. Этим исполнитель поделился на своей странице в соцсети.

«Летом я перенес острую инфекцию глаз, после которой, к сожалению, одним глазом я могу видеть лишь частично. Мне становится лучше, но этот процесс идет очень медленно, и на то, чтобы в пораженном глазу восстановилось зрение, потребуется время», — поделился Элтон Джон на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Музыкант выразил благодарность своей медицинской команде и близким за заботу в период болезни. 77-летний артист также сообщил, что продолжает восстановление дома и остается оптимистичным относительно уже достигнутых результатов лечения.

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Известный британский певец и композитор Элтон Джон рассказал о частичной потере зрения на один глаз вследствие перенесенной инфекции. Этим исполнитель поделился на своей странице в соцсети. «Летом я перенес острую инфекцию глаз, после которой, к сожалению, одним глазом я могу видеть лишь частично. Мне становится лучше, но этот процесс идет очень медленно, и на то, чтобы в пораженном глазу восстановилось зрение, потребуется время», — поделился Элтон Джон на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Музыкант выразил благодарность своей медицинской команде и близким за заботу в период болезни. 77-летний артист также сообщил, что продолжает восстановление дома и остается оптимистичным относительно уже достигнутых результатов лечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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