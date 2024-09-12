В США заговорили об увеличении численности своих сухопутных войск

На данный момент численность Вооруженных сил США превышает 1,3 млн человек
Численность сухопутный войск США надо значительно увеличить. Об этом заявила министр Сухопутных войск Штатов Кристин Уормут. По ее словам, такие меры диктует текущая обстановка в мире.
«Нам нужна армия больше 450 тысяч человек», — заявила Уормут в ходе выступления в аналитическом Центре Стимсона в Вашингтоне. Ее слова передает ТАСС.
Уормут сослалась на крайне опасную обстановку в мире. Она подчеркнула, что следует начать увеличение численности сухопутных войск уже в 2026 году. На данный момент общая численность Вооруженных сил США превышает 1,3 млн человек.
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