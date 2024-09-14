Мишустин назначил руководителем Росмолодежи Григория Гурова

14 сентября 2024 в 22:12 Размер текста - 17 +

Мишустин назначил Гурова главой Росмолодежи Фото: Роман Наумов © URA.RU Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил бывшего председателя «Движения первых» Григория Гурова главой Росмолодежи. Об этом рассказали в пресс-службе правительства. «Михаил Мишустин назначил Григория Гурова главой Росмолодежи», — говорится в сообщении правительства. Гуров родился в 1985 году в Ставрополе, работал в муниципальных организациях и государственных структурах города, затем в аппарате полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе. С 2017 года занимал должности в Росмолодежи, сначала как советник руководителя, затем как заместитель руководителя с 2020 года. В 2021 году стал замминистра науки и высшего образования России, а с 2022 года возглавлял правление Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил бывшего председателя «Движения первых» Григория Гурова главой Росмолодежи. Об этом рассказали в пресс-службе правительства. «Михаил Мишустин назначил Григория Гурова главой Росмолодежи», — говорится в сообщении правительства. Гуров родился в 1985 году в Ставрополе, работал в муниципальных организациях и государственных структурах города, затем в аппарате полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе. С 2017 года занимал должности в Росмолодежи, сначала как советник руководителя, затем как заместитель руководителя с 2020 года. В 2021 году стал замминистра науки и высшего образования России, а с 2022 года возглавлял правление Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».