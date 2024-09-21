21 сентября 2024

Глава Минобороны Украины раскрыл, сколько тратит страна на оснащение ВСУ

Глава Минобороны Украины: страна тратит на оснащение ВСУ более 150 млрд долларов
© Служба новостей «URA.RU»
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Умеров заявил, что Украине нужно существенно больше денег
Умеров заявил, что Украине нужно существенно больше денег Фото:

Украина направляет на вооружение и оснащение своей армии более 150 миллиардов долларов США. Об этом заявил министр обороны страны Рустем Умеров.

«Мы расходуем более 150 миллиардов долларов. Они приходят от партнеров и из нашего бюджета, то есть денег необходимо больше, тогда наши возможности будут расти очень сильно», — сказал Умеров в эфире телеканала «Рада».

Украина уже потеряла возможность обслуживать долговые обязательства перед некоторыми кредиторами, передает «Национальная служба новостей». Кроме того, рейтинговое агентство S&P Global понизило кредитный рейтинг страны до «выборочного дефолта» из-за отсутствия выплат по евробондам.

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Украина направляет на вооружение и оснащение своей армии более 150 миллиардов долларов США. Об этом заявил министр обороны страны Рустем Умеров. «Мы расходуем более 150 миллиардов долларов. Они приходят от партнеров и из нашего бюджета, то есть денег необходимо больше, тогда наши возможности будут расти очень сильно», — сказал Умеров в эфире телеканала «Рада». Украина уже потеряла возможность обслуживать долговые обязательства перед некоторыми кредиторами, передает «Национальная служба новостей». Кроме того, рейтинговое агентство S&P Global понизило кредитный рейтинг страны до «выборочного дефолта» из-за отсутствия выплат по евробондам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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