Глава Минобороны Украины раскрыл, сколько тратит страна на оснащение ВСУ

Украина направляет на вооружение и оснащение своей армии более 150 миллиардов долларов США. Об этом заявил министр обороны страны Рустем Умеров.
«Мы расходуем более 150 миллиардов долларов. Они приходят от партнеров и из нашего бюджета, то есть денег необходимо больше, тогда наши возможности будут расти очень сильно», — сказал Умеров в эфире телеканала «Рада».
Украина уже потеряла возможность обслуживать долговые обязательства перед некоторыми кредиторами, передает «Национальная служба новостей». Кроме того, рейтинговое агентство S&P Global понизило кредитный рейтинг страны до «выборочного дефолта» из-за отсутствия выплат по евробондам.
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