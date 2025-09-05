В Госдуме рассказали об увеличении размера средней зарплаты в России

Бессараб: средняя зарплата в России достигла 100 тысяч рублей
К 2030 году планируют увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей
К 2030 году планируют увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей Фото:

Средняя заработная плата в России достигла почти 100 тысяч рублей, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она подчеркнула, что под экономикой высоких зарплат следует понимать не только рост доходов, но и развитие высокотехнологичных отраслей, а также подготовку специалистов с высоким уровнем профессиональной квалификации.

«У нас есть планы к 2030 году увеличить минимальный размер оплаты труда до 35 тыс. рублей, сегодня он составляет 22 440 рублей», — заявила Бессараб в интервью телеканалу RT. Бессараб уточнила, что такие планы помогут увеличить зарплаты во всех отраслях и на всех должностях.

Ранее эксперты прогнозировали, что к концу 2025 года около 8% россиян смогут получать зарплату свыше 250 тысяч рублей, при этом основной рост доходов ожидается в высокотехнологичных сферах, таких как ИТ и инжиниринг. Однако, по данным аналитиков, лишь треть работников сейчас зарабатывают более 100 тысяч рублей, а большинство получает менее 55 тысяч, что свидетельствует о неравномерном распределении доходов по стране.

