Глава ВТБ обнадежил россиян по поводу ключевой ставки

Глава ВТБ Костин: ключевая ставка в России будет снижаться
Слова Костина прозвучали на полях Восточного экономического форума
Слова Костина прозвучали на полях Восточного экономического форума
новость из сюжета
Восточный экономический форум — 2025

Тренд по ключевой ставке в России идет к снижению. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин.

«Я думаю, что тренд идет к снижению, он будет дальше снижаться», — сказал Костин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2025), который проходит во Владивостоке. Его слова передает РИА Новости.

Банк России в июне 2025 года впервые почти за три года снизил ключевую ставку, установив ее на уровне 20% годовых. До этого ставка находилась на историческом максимуме — 21% — более семи месяцев, начиная с октября прошлого года. В июле 2025 года совет директоров Центробанка вновь принял решение о снижении ключевой ставки, на этот раз сразу на два процентных пункта — до 18% годовых. Регулятор при этом обозначил нейтральный сигнал по дальнейшим действиям, подчеркнув, что решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

Десятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема форума в этом году — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».

