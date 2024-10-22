Экономист перечислил главные недостатки пенсионной системы РФ

Пенсионная система в России несовершенна. Об этом сообщил кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его мнению, в России стоит ввести дополнительный повышающий коэффициент за каждый год стажа свыше 25 лет.
«Например, за каждый год стажа после 25 лет можно было бы увеличить количество пенсионных коэффициентов на 1%, а за стаж свыше 35 лет — на 2%», — отметил Балынин. Его слова передает «Газета.ru». По его мнению, так можно будет стимулировать людей дольше оставаться в трудовой деятельности.
Он также указал на ограничение максимального количества пенсионных баллов для работающих пенсионеров, в настоящее время они могут заработать не более 3 баллов в год, в то время как для других граждан предел составляет 10 баллов. Экономист предложил отменить ограничение пенсионных баллов для работающих пенсионеров, откорректировав федеральный закон «О страховых пенсиях».
Балынин высказался за унификацию возраста выхода на пенсию для всех граждан, независимо от пола, ссылаясь на принцип справедливости. «Следует исходить из принципа справедливости: либо одинаковый возраст для всех, либо более ранний выход на пенсию для мужчин из-за их более короткой продолжительности жизни», — заявил он.
Экономист также выдвинул предложение о пересмотре существующих пониженных тарифов страховых взносов для малого и среднего бизнеса, предлагая оставить их за компаниями, производящими продукцию критической важности для технологического превосходства национальной экономики. К тому же Балынин предложил увеличить популярность программ корпоративного пенсионного обеспечения среди широких слоев населения. Он считает, что стоит организовать бесплатное продвижение компаний, которые предлагают данные пенсионные продукты.
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