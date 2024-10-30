РБК: миллиардер Тимченко продал свои яблоневые сады, цена вопроса — 900 млн

Связанная с Тимченко «Волга Групп Агро» вышла из бизнеса по выращиванию яблок
© Служба новостей «URA.RU»
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Крупную компанию по производству яблок в Краснодарском крае продали, по прогнозам, за 900 миллионов рублей
Крупную компанию по производству яблок в Краснодарском крае продали, по прогнозам, за 900 миллионов рублей Фото:

С 25 октября произошла смена владельца в компании Alma Production, занимающейся выращиванием яблок в Краснодарском крае. Новым единственным владельцем стало ООО «Краснооктябрьские сады», которое принадлежит Ивану Кебе и Виктору Роговому на паритетных началах. Покупка бизнеса могла обойтись организации в сумму от 600 до 900 миллионов рублей.

«У Alma Production, которое занимается выращиванием яблок в Краснодарском крае, сменился владелец. С 25 октября единственным владельцем ООО „Алма Продакшн“, которое управляет около 400 га яблоневых садов в городе Абинске, стало краснодарское ООО „Краснооктябрьские сады“ <...>. По оценкам гендиректора агентства „Infoline-Аналитика“ Михаила Бурмистрова, приобретение бизнеса Alma Production могло обойтись покупателю от 600 миллионов до 900 миллионов рублей», — пишет РБК.

Генеральный директор Alma Production Дмитрий Бобков подтвердил информацию о сделке, но воздержался от дополнительных комментариев. Ранее производством яблок занималось ООО «Алма Холдинг». Большая часть акций этой компании, а именно 54%, находилась в собственности Рене Фазеля, бывшего президента Международной федерации хоккея и гражданина России. Оставшиеся 46% акций принадлежали ООО «Волга Групп Агро». Сведения о текущих владельцах этой компании не раскрываются, однако ранее в качестве ее бенефициара упоминался Геннадий Тимченко — известный миллиардер, занимающий шестое место в рейтинге самых богатых людей России по версии Forbes за 2024 год с оценочным состоянием в 23,4 миллиарда долларов.

Компания Alma Production занимает площадь в 392 гектара и специализируется на выращивании яблок премиум-класса с 2008 года. Согласно бухгалтерской отчетности, в 2023 году общий объем выручки предприятия достиг 1,3 миллиарда рублей, а чистая прибыль составила 233,3 миллиона рублей. Гендиректор союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков отметил, что ежегодный сбор яблок на предприятии колеблется в пределах 10-20 тысяч тонн, что составляет приблизительно 4% от общего объема урожая региона.

ООО «Краснооктябрьские сады», во владение которого перешла Alma Production, специализируется на оптовой торговле фруктами и овощами в Краснодарском крае. Основными учредителями являются Иван Кеба и Виктор Рогов, которые также управляют собственными торговыми компаниями в этом же сегменте. Иван Кеба является владельцем ООО «Юг-Фрукт», ООО «Плоды Кубани» и ООО «Славия», тогда как Виктор Рогов контролирует ООО «Перспектива». За 2023 год «Краснооктябрьские сады» показало выручку в размере 1,6 миллиарда рублей и чистую прибыль 70,6 миллиона рублей.

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С 25 октября произошла смена владельца в компании Alma Production, занимающейся выращиванием яблок в Краснодарском крае. Новым единственным владельцем стало ООО «Краснооктябрьские сады», которое принадлежит Ивану Кебе и Виктору Роговому на паритетных началах. Покупка бизнеса могла обойтись организации в сумму от 600 до 900 миллионов рублей. «У Alma Production, которое занимается выращиванием яблок в Краснодарском крае, сменился владелец. С 25 октября единственным владельцем ООО „Алма Продакшн“, которое управляет около 400 га яблоневых садов в городе Абинске, стало краснодарское ООО „Краснооктябрьские сады“ <...>. По оценкам гендиректора агентства „Infoline-Аналитика“ Михаила Бурмистрова, приобретение бизнеса Alma Production могло обойтись покупателю от 600 миллионов до 900 миллионов рублей», — пишет РБК. Генеральный директор Alma Production Дмитрий Бобков подтвердил информацию о сделке, но воздержался от дополнительных комментариев. Ранее производством яблок занималось ООО «Алма Холдинг». Большая часть акций этой компании, а именно 54%, находилась в собственности Рене Фазеля, бывшего президента Международной федерации хоккея и гражданина России. Оставшиеся 46% акций принадлежали ООО «Волга Групп Агро». Сведения о текущих владельцах этой компании не раскрываются, однако ранее в качестве ее бенефициара упоминался Геннадий Тимченко — известный миллиардер, занимающий шестое место в рейтинге самых богатых людей России по версии Forbes за 2024 год с оценочным состоянием в 23,4 миллиарда долларов. Компания Alma Production занимает площадь в 392 гектара и специализируется на выращивании яблок премиум-класса с 2008 года. Согласно бухгалтерской отчетности, в 2023 году общий объем выручки предприятия достиг 1,3 миллиарда рублей, а чистая прибыль составила 233,3 миллиона рублей. Гендиректор союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков отметил, что ежегодный сбор яблок на предприятии колеблется в пределах 10-20 тысяч тонн, что составляет приблизительно 4% от общего объема урожая региона. ООО «Краснооктябрьские сады», во владение которого перешла Alma Production, специализируется на оптовой торговле фруктами и овощами в Краснодарском крае. Основными учредителями являются Иван Кеба и Виктор Рогов, которые также управляют собственными торговыми компаниями в этом же сегменте. Иван Кеба является владельцем ООО «Юг-Фрукт», ООО «Плоды Кубани» и ООО «Славия», тогда как Виктор Рогов контролирует ООО «Перспектива». За 2023 год «Краснооктябрьские сады» показало выручку в размере 1,6 миллиарда рублей и чистую прибыль 70,6 миллиона рублей.
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