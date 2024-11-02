02 ноября 2024

Правительство увеличило предельный размер базы для расчета страховых взносов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Постановление правительства вступит в силу с 1 января 2025 года
Постановление правительства вступит в силу с 1 января 2025 года Фото:

Правительство РФ приняло постановление о повышении единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов до двух миллионов 759 тысяч рублей с 1 января 2025 года. Об этом говорится в документе. 

«Установить, что единая предельная величина базы для исчисления страховых взносов составляет в отношении каждого физического лица сумму, не превышающую два миллиона 759 тысяч рублей нарастающим итогом с 1 января 2025 года. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года», —

Повышение предельной величины базы прямо влияет на размер страховых взносов, которые компании уплачивают в Социальный фонд России. До достижения установленного лимита организации платят взносы в размере 30% от зарплаты каждого сотрудника, после чего ставка снижается до 15,1%. В 2024 году, этот показатель составлял 2 млн 225 тыс. рублей.

Ранее URA.RU писало о том, что пенсионерам расширят возможности на Госуслугах. В планах Минфина РФ упростить процедуру перевода пенсионных накоплений между Социальным фондом России (СФР) и негосударственными пенсионными фондами (НПФ), а также между самими НПФ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Правительство РФ приняло постановление о повышении единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов до двух миллионов 759 тысяч рублей с 1 января 2025 года. Об этом говорится в документе.  «Установить, что единая предельная величина базы для исчисления страховых взносов составляет в отношении каждого физического лица сумму, не превышающую два миллиона 759 тысяч рублей нарастающим итогом с 1 января 2025 года. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года», — Повышение предельной величины базы прямо влияет на размер страховых взносов, которые компании уплачивают в Социальный фонд России. До достижения установленного лимита организации платят взносы в размере 30% от зарплаты каждого сотрудника, после чего ставка снижается до 15,1%. В 2024 году, этот показатель составлял 2 млн 225 тыс. рублей. Ранее URA.RU писало о том, что пенсионерам расширят возможности на Госуслугах. В планах Минфина РФ упростить процедуру перевода пенсионных накоплений между Социальным фондом России (СФР) и негосударственными пенсионными фондами (НПФ), а также между самими НПФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...