Правительство увеличило предельный размер базы для расчета страховых взносов

Правительство РФ приняло постановление о повышении единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов до двух миллионов 759 тысяч рублей с 1 января 2025 года. Об этом говорится в документе.
«Установить, что единая предельная величина базы для исчисления страховых взносов составляет в отношении каждого физического лица сумму, не превышающую два миллиона 759 тысяч рублей нарастающим итогом с 1 января 2025 года. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года», —
Повышение предельной величины базы прямо влияет на размер страховых взносов, которые компании уплачивают в Социальный фонд России. До достижения установленного лимита организации платят взносы в размере 30% от зарплаты каждого сотрудника, после чего ставка снижается до 15,1%. В 2024 году, этот показатель составлял 2 млн 225 тыс. рублей.
Ранее URA.RU писало о том, что пенсионерам расширят возможности на Госуслугах. В планах Минфина РФ упростить процедуру перевода пенсионных накоплений между Социальным фондом России (СФР) и негосударственными пенсионными фондами (НПФ), а также между самими НПФ.
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