В Израиле раскрыли план Трампа по сближению с Россией

Политолог Кедми: Трамп намерен снизить напряженность в отношениях с Россией
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Соперничество между Россией и США сохранится при Трампе, считает Кедми
Соперничество между Россией и США сохранится при Трампе, считает Кедми Фото:

Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп будет активно работать над снижением напряженности в отношениях с Россией. Такую точку зрения высказал экс-глава израильской спецслужбы «Натив» и политолог Яков Кедми.

«Трамп будет стремиться к снятию напряженности в отношениях с Россией», — приводит слова Кедми youtube-канал «Поглед Инфо». Он добавил, что избранный президент США сосредоточится на конкуренции с Москвой через сотрудничество с соседними странами РФ: Казахстаном, Монголией, Узбекистаном, Арменией, Грузией и Белоруссией.

По мнению Кедми, это должно кардинально изменить восприятие этих стран Западом. Эксперт отметил, что соперничество между Россией и Соединенными Штатами останется, несмотря на возможные изменения в сторону потепления отношений.

Ранее The Hill сообщала, что Дональд Трамп планирует проводить «контрастную» политику. В частности, он намерен использовать угрозы, с одной стороны, и налаживать дружеские связи с другой, чтобы разорвать отношения между Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей. 

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Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп будет активно работать над снижением напряженности в отношениях с Россией. Такую точку зрения высказал экс-глава израильской спецслужбы «Натив» и политолог Яков Кедми. «Трамп будет стремиться к снятию напряженности в отношениях с Россией», — приводит слова Кедми youtube-канал «Поглед Инфо». Он добавил, что избранный президент США сосредоточится на конкуренции с Москвой через сотрудничество с соседними странами РФ: Казахстаном, Монголией, Узбекистаном, Арменией, Грузией и Белоруссией. По мнению Кедми, это должно кардинально изменить восприятие этих стран Западом. Эксперт отметил, что соперничество между Россией и Соединенными Штатами останется, несмотря на возможные изменения в сторону потепления отношений. Ранее The Hill сообщала, что Дональд Трамп планирует проводить «контрастную» политику. В частности, он намерен использовать угрозы, с одной стороны, и налаживать дружеские связи с другой, чтобы разорвать отношения между Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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