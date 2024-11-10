В Израиле раскрыли план Трампа по сближению с Россией

Победитель президентских выборов в США Дональд Трамп будет активно работать над снижением напряженности в отношениях с Россией. Такую точку зрения высказал экс-глава израильской спецслужбы «Натив» и политолог Яков Кедми.
«Трамп будет стремиться к снятию напряженности в отношениях с Россией», — приводит слова Кедми youtube-канал «Поглед Инфо». Он добавил, что избранный президент США сосредоточится на конкуренции с Москвой через сотрудничество с соседними странами РФ: Казахстаном, Монголией, Узбекистаном, Арменией, Грузией и Белоруссией.
По мнению Кедми, это должно кардинально изменить восприятие этих стран Западом. Эксперт отметил, что соперничество между Россией и Соединенными Штатами останется, несмотря на возможные изменения в сторону потепления отношений.
Ранее The Hill сообщала, что Дональд Трамп планирует проводить «контрастную» политику. В частности, он намерен использовать угрозы, с одной стороны, и налаживать дружеские связи с другой, чтобы разорвать отношения между Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей.
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