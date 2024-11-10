Эксперт раскрыла, за чем надо следить, чтобы на 45% снизить риск деменции

Эксперт Щеткина: профилактика деменции с детства снижает ее риск развития на 45%
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожилым людям следуют следить за уровнем слуха и зрения, чтобы предотвратить деменцию
Пожилым людям следуют следить за уровнем слуха и зрения, чтобы предотвратить деменцию Фото:

Профилактика деменции с детства снижает риск развития этого синдрома на 45%. Об этом сообщила эксперт по деменции и помощи семьям Александра Щеткина. Она подчеркивает, что во взрослом возрасте важно следить за здоровьем и физической формой.

«В детстве обязательно нужно вкладываться в образование ребёнка, и это позволяет снизить риски деменции на 5%. Речь идет не только об обучении, но и общении со сверстниками, это очень важный пункт», — заявила Щеткина в беседе с «Аргументами и фактами».

Кроме того, во взрослом возрасте следует контролировать здоровье, включая уровень физической активности и психологическое состояние. Щеткина также указывает на необходимость корректировки возрастных изменений, таких как проблемы со слухом и зрением в пожилом возрасте, что также может повлиять на риски развития деменции.

Ранее калифорнийские ученые отмечали, что высокий уровень образования и благосостояния способствует сохранению когнитивных функций в старости. Они отметили, что обеспеченные люди и обладатели высшего образования с большей вероятностью восстанавливаются после легких когнитивных нарушений.

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Профилактика деменции с детства снижает риск развития этого синдрома на 45%. Об этом сообщила эксперт по деменции и помощи семьям Александра Щеткина. Она подчеркивает, что во взрослом возрасте важно следить за здоровьем и физической формой. «В детстве обязательно нужно вкладываться в образование ребёнка, и это позволяет снизить риски деменции на 5%. Речь идет не только об обучении, но и общении со сверстниками, это очень важный пункт», — заявила Щеткина в беседе с «Аргументами и фактами». Кроме того, во взрослом возрасте следует контролировать здоровье, включая уровень физической активности и психологическое состояние. Щеткина также указывает на необходимость корректировки возрастных изменений, таких как проблемы со слухом и зрением в пожилом возрасте, что также может повлиять на риски развития деменции. Ранее калифорнийские ученые отмечали, что высокий уровень образования и благосостояния способствует сохранению когнитивных функций в старости. Они отметили, что обеспеченные люди и обладатели высшего образования с большей вероятностью восстанавливаются после легких когнитивных нарушений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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