Ученые рассказали, кому грозит слабоумие

Ученые из Калифорнии: высокий уровень благосостояния снижает развития деменции

02 ноября 2024 в 23:00 Размер текста - 17 +

Высокий уровень образования и дохода снижает развитие деменции в старости Фото: Илья Московец © URA.RU Новое исследование ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе показало, что высокий уровень образования и благосостояния способствует сохранению когнитивных функций в старости. В ходе исследования, которое длилось десять лет, специалисты анализировали состояние 8442 человек в Англии старше 50 лет. «Высокий уровень образования и благосостояния помогает сохранить здравый ум в старости. Это показало новое исследование, проведенное учеными Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе», — отмечают авторы «Ридус». Основные результаты исследования подтверждают, что социально-экономическое благополучие значительно снижает риск развития когнитивных нарушений. Например, наличие высшего образования на 43% снижало вероятность перехода от здорового состояния мозга к легким когнитивным нарушениям, отмечают исследователи. Также было выявлено, что принадлежность к самой богатой трети населения уменьшает на 26% вероятность перехода от умеренных когнитивных нарушений к деменции. Дополнительно, исследование показало, что обеспеченные люди и обладатели высшего образования с большей вероятностью восстанавливаются после легких когнитивных нарушений. У таких людей вероятность улучшения состояния на 56% выше, чем у представителей менее обеспеченных слоев населения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новое исследование ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе показало, что высокий уровень образования и благосостояния способствует сохранению когнитивных функций в старости. В ходе исследования, которое длилось десять лет, специалисты анализировали состояние 8442 человек в Англии старше 50 лет. «Высокий уровень образования и благосостояния помогает сохранить здравый ум в старости. Это показало новое исследование, проведенное учеными Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе», — отмечают авторы «Ридус». Основные результаты исследования подтверждают, что социально-экономическое благополучие значительно снижает риск развития когнитивных нарушений. Например, наличие высшего образования на 43% снижало вероятность перехода от здорового состояния мозга к легким когнитивным нарушениям, отмечают исследователи. Также было выявлено, что принадлежность к самой богатой трети населения уменьшает на 26% вероятность перехода от умеренных когнитивных нарушений к деменции. Дополнительно, исследование показало, что обеспеченные люди и обладатели высшего образования с большей вероятностью восстанавливаются после легких когнитивных нарушений. У таких людей вероятность улучшения состояния на 56% выше, чем у представителей менее обеспеченных слоев населения.