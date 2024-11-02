Ученые рассказали, кому грозит слабоумие

Ученые из Калифорнии: высокий уровень благосостояния снижает развития деменции
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Клипарт. Магнитогорск, пенсионер, старость, руки пенсионера
Высокий уровень образования и дохода снижает развитие деменции в старости Фото:

Новое исследование ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе показало, что высокий уровень образования и благосостояния способствует сохранению когнитивных функций в старости. В ходе исследования, которое длилось десять лет, специалисты анализировали состояние 8442 человек в Англии старше 50 лет.

«Высокий уровень образования и благосостояния помогает сохранить здравый ум в старости. Это показало новое исследование, проведенное учеными Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе», — отмечают авторы «Ридус».

Основные результаты исследования подтверждают, что социально-экономическое благополучие значительно снижает риск развития когнитивных нарушений. Например, наличие высшего образования на 43% снижало вероятность перехода от здорового состояния мозга к легким когнитивным нарушениям, отмечают исследователи. Также было выявлено, что принадлежность к самой богатой трети населения уменьшает на 26% вероятность перехода от умеренных когнитивных нарушений к деменции.

Дополнительно, исследование показало, что обеспеченные люди и обладатели высшего образования с большей вероятностью восстанавливаются после легких когнитивных нарушений. У таких людей вероятность улучшения состояния на 56% выше, чем у представителей менее обеспеченных слоев населения.

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Новое исследование ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе показало, что высокий уровень образования и благосостояния способствует сохранению когнитивных функций в старости. В ходе исследования, которое длилось десять лет, специалисты анализировали состояние 8442 человек в Англии старше 50 лет. «Высокий уровень образования и благосостояния помогает сохранить здравый ум в старости. Это показало новое исследование, проведенное учеными Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе», — отмечают авторы «Ридус». Основные результаты исследования подтверждают, что социально-экономическое благополучие значительно снижает риск развития когнитивных нарушений. Например, наличие высшего образования на 43% снижало вероятность перехода от здорового состояния мозга к легким когнитивным нарушениям, отмечают исследователи. Также было выявлено, что принадлежность к самой богатой трети населения уменьшает на 26% вероятность перехода от умеренных когнитивных нарушений к деменции. Дополнительно, исследование показало, что обеспеченные люди и обладатели высшего образования с большей вероятностью восстанавливаются после легких когнитивных нарушений. У таких людей вероятность улучшения состояния на 56% выше, чем у представителей менее обеспеченных слоев населения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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