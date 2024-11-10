Итальянский журналист просит у Путина российское гражданство

Итальянский журналист Андреа Лучиди, работающий на International Reporters и освещающий события специальной военной операции на Украине, обратился с просьбой о предоставлении российского гражданства к президенту РФ Владимиру Путину. Причиной сильного желания получить российский паспорт стало преследование журналиста на родине.
«Я отправил на сайт свою просьбу к президенту о предоставлении российского гражданства. Почему я хочу получить гражданство России? Я хочу жить в России, потому что это мой второй дом. Я хотел сделать свой вклад в войне против фашизма, потому что я антифашист и для меня это важно», — сказал Лучиди. Его слова переделает ТАСС.
Лучиди также выразил опасения относительно возможности возвращения в Италию, указывая на риск изъятия итальянских документов полицией. Кроме того, он отметил, что его деятельность как журналиста была ошибочно трактована некоторыми итальянскими СМИ как работа «агента Кремля».
Ранее британский журналист Грэм Филлипс получил временное убежище на территории России. Репортер с 2014 года освещал события происходящие на территории Донбасса, чтобы донести истину до широкой мировой общественности.
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